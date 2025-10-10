HOYSuscripcion LR Focus

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

En un mensaje transmitido tras su destitución, Dina Boluarte cuestionó la decisión del Parlamento que aprobó su vacancia con 121 votos a favor. Señaló que asumió la presidencia por mandato del Congreso y que ahora ese mismo poder “le da la espalda al país”.

Dina Boluarte brinda Mensaje a la Nación.
Dina Boluarte brinda Mensaje a la Nación.

En un Mensa a la Nación luego de ser destituida por el Congreso, Dina Boluarte lamentó la decisión del Parlamento que aprobó su vacancia con 121 votos a favor. “Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia”, expresó la exmandataria, aludiendo a la falta de coherencia del Legislativo y advirtiendo sobre las consecuencias políticas y sociales de esta medida.

"Soy la mujer que aquel 7 de diciembre de 2022, con valentía asumí el mandato constitucional como presidenta de la República, en una sucesión constitucional después de un escenario de golpe de Estado, recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. Mismo Congreso que hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país", señaló.

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones: Congreso cita a Gabinete Ministerial

"En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país, ante este contexto no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción como lo hemos venido haciendo", agregó.

PUEDES VER: Vacan a Dina Boluarte: cuántos votos se alcanzó y qué bancadas del Congreso apoyaron la moción

Noticia en desarrollo...

