En un Mensa a la Nación luego de ser destituida por el Congreso, Dina Boluarte lamentó la decisión del Parlamento que aprobó su vacancia con 121 votos a favor. “Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia”, expresó la exmandataria, aludiendo a la falta de coherencia del Legislativo y advirtiendo sobre las consecuencias políticas y sociales de esta medida.

"Soy la mujer que aquel 7 de diciembre de 2022, con valentía asumí el mandato constitucional como presidenta de la República, en una sucesión constitucional después de un escenario de golpe de Estado, recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. Mismo Congreso que hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país", señaló.

"En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país, ante este contexto no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción como lo hemos venido haciendo", agregó.

