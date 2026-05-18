Sánchez anuncia a Pedro Francke como jefe de su equipo económico y garantiza aumentar el sueldo mínimo a S/ 1.500

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Roberto Sánchez anunció a Pedro Francke como coordinador de su equipo económico para su plan de gobierno. El candidato de Juntos por el Perú anunció que, de llegar a ser presidente, incrementará el sueldo mínimo a 1.500 soles.

“No ha podido estar hoy día Pedro Francke, que está asumiendo la coordinación del equipo económico, y hemos evaluado y estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, la factibilidad económica, presupuestaria, para subir la remuneración mínima vital a 1.500 soles", dijo Sánchez.

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El último domingo 17 de abril, en un mitin en Villa El Salvador, el candidato presidencial había adelantado la propuesta de incrementar el sueldo, así como lanzar programas sociales para luchar contra la pobreza en el país.

"Conocemos las necesidades del pueblo que se han empobrecido más. La recuperación económica, el fomento del empleo tiene que ver con la lucha contra la pobreza, por eso, vamos a relanzar un programa nacional de hambre cero, anemia cero. La primera gran medida suspendida por muchas años y que es una necesidad es la de elevar a todos los trabajadores del Perú de 1130 a no menos de 1.500 soles", apuntó.

En las elecciones de 2021, Pedro Francke también fue parte del equipo técnico de Pedro Castillo y asumió la cartera de Economía cuando Castillo fue elegido presidente.

Pedro Francke: “El fujimorismo removió al presidente del BCRP y puso a alguien a su antojo”

El pasado 8 de mayo, en una entrevista para este medio, Francke señaló que la izquierda respeta la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú y recordó que fue el fujimorismo el que vulneró a la entidad cuando Alberto Fujimori fue presidente.

"Ella (Keiko Fujimori) ha hablado de que quiere repetir lo que hizo el gobierno de su padre y se inspira en él, quien removió al presidente del Banco Central de Reserva y puso a alguien a su antojo para que gobernara todo el periodo de su dictadura, totalmente sometido. Entonces, si es verdad lo que ella dice, efectivamente debería tenerse en cuenta esa realidad histórica.

Sobre el tema, rememoró que cuando fue ministro de Economía se ratificó a Julio Velarde y se propuso un directorio integrado por tres profesionales de alto nivel.

Por el lado de la izquierda, en mi caso propusimos un Directorio con tres directores de alto nivel profesional, que son los que nombra el Poder Ejecutivo. Y con Pedro Castillo y Mirta Vásquez, se ratificó a Julio Velarde por cinco años. Creo que ahí hay una señal clara de lo que se ha hecho. La trayectoria es mucho más importante que las palabras.