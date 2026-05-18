Comité de expertos del JNE es integrado por exministra de PPK, exmilitante del Partido Morado y 3 extranjeros

Comité de Expertos del JNE formarán parte del grupo de trabajo de la segunda vuelta. Foto: Captura

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que se ha conformado un comité académico de expertos con la finalidad de brindar apoyo en la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 7 de junio. Sin embargo, el equipo lleva entre sus filas a la exministra de Producción del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Lieneke María Schol Calle, y al exmilitante del Partido Morado Pedro Alfredo Astudillo Paredes.

El grupo de trabajo también lo integrarán el uruguayo José Clastornik, el chileno José Hinostroza Lara y la puertorriqueña Vanessa Santo Domingo Cruz.

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La misión de la comisión es verificar, evaluar y fortalecer los procesos y las herramientas utilizadas durante la elección presidencial. Según Burneo, este comité trabajará de forma paralela al proceso para brindar recomendaciones con la finalidad de reforzar el sistema electoral.

Los integrantes del comité de expertos del JNE para la segunda vuelta

Schol Calle se desempeñó como directora de Banco Pichincha y de Camposol S.A. Además, fue ministra de la Producción entre enero y marzo de 2018, durante el gobierno de PPK, y ocupó el cargo de secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre 2016 y 2018. Asimismo, integró Microsoft del Perú S.R.L., donde ejerció como directora comercial y también como country manager.

Además, integró los directorios de empresas como Alicorp, Scotiabank Perú, Promigas Perú, Gases del Pacífico, Gases del Norte del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Es bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima, cuenta con un MBA por la Adolfo Ibáñez Management School y posee la certificación de directora otorgada por CENTRUM Católica.

Por su parte, el peruano Alfredo Astudillo Paredes estuvo afiliado al Partido Morado entre el 18 de septiembre de 2020 y el 4 de septiembre de 2021, fecha en la que presentó su renuncia. Se desempeñó como responsable de la Línea Estratégica de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Es ingeniero electrónico de formación y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad del Pacífico, además de la certificación profesional en Gestión de Proyectos (PMP).

También ha trabajado como consultor en procesos y gestión estratégica de tecnologías de la información y comunicaciones, con experiencia en proyectos de planeamiento estratégico de TI, rediseño de procesos y organización. Asimismo, posee más de 20 años de trayectoria liderando proyectos en el ámbito de tecnologías de la información y comunicaciones, tanto en el sector público como en el privado. Astudillo Paredes fue vicepresidente de la Project Management Office del PMI Lima Perú Chapter y ejerce la docencia en gerencia de proyectos.

Por otro lado, el uruguayo José Clastornik fue director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) de la Presidencia de la República de Uruguay, organismo encargado de articular la política digital del país y liderar las estrategias y principales proyectos de gobierno electrónico.

Además, integró diversos órganos de dirección tanto en Uruguay como a nivel internacional, entre ellos los consejos directivos de las unidades reguladoras de protección de datos personales, acceso a la información pública y certificación electrónica. También formó parte de la Comisión Política del Plan Ceibal, la Agencia de Contrataciones y Compras Estatales, el comité directivo de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad y el comité asesor gubernamental de ICANN.

Asimismo, presidió la Mesa de Coordinación del eLAC, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe. En el sector privado, se desempeñó como gerente de HG —empresa vinculada a la estatal de telecomunicaciones ANTEL— y ocupó cargos directivos en multinacionales como América Negocios e IBM.

Según su perfil de LinkedIn, Clastornik es ingeniero civil por la Universidad de la República de Uruguay y cuenta con una maestría en Ingeniería Civil Estructural por el Instituto Technion de Israel.

Desde mayo de 2020 trabaja como consultor internacional independiente. Además, entre marzo de 2020 y agosto de 2021 fue presidente de GovTech Uruguay. Previamente, permaneció durante 13 años al frente de Agesic, la agencia nacional de gobierno electrónico y sociedad de la información de Uruguay.

En tanto, la puertorriqueña Vanessa Santo Domingo Cruz estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico entre 2002 y 2004. Además, cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Puerto Rico, cursada entre 2005 y 2008, y es bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la misma casa de estudios.

Santo Domingo Cruz se desempeñó como comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante el proceso electoral comprendido entre septiembre de 2020 y junio de 2024. Asimismo, en marzo de ese último año asumió la vicepresidencia de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).