Roberto Burneo: "No existieron elementos que sustentaran la nulidad del proceso, ni las elecciones complementarias"
El presidente del JNE precisó que los pedidos presentados por Renovación Popular no tuvieron sustento legal. Además, aseguró que las decisiones que tomó la institución fueron en beneficio de los ciudadanos.
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre los recursos de impugnación, nulidad y pedidos de elecciones complementarias que se presentaron luego de las elecciones generales del 12 y 13 de abril. Durante la ceremonia de proclamación de resultados, Burneo afirmó que no hubo elementos que sustentaran la nulidad del proceso electoral y resaltó que todas las decisiones de la institución se tomaron en beneficio de los ciudadanos.
Con respecto a los resultados del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que colocan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial, Burneo indicó: "Esto reafirma la continuidad democrática y el respeto a la voluntad ciudadana reflejada en las urnas".