Roberto Burneo: "No existieron elementos que sustentaran la nulidad del proceso, ni las elecciones complementarias"

El presidente del JNE se pronunció a través de una conferencia de prensa. Foto: Captura

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció sobre los recursos de impugnación, nulidad y pedidos de elecciones complementarias que se presentaron luego de las elecciones generales del 12 y 13 de abril. Durante la ceremonia de proclamación de resultados, Burneo afirmó que no hubo elementos que sustentaran la nulidad del proceso electoral y resaltó que todas las decisiones de la institución se tomaron en beneficio de los ciudadanos.

Con respecto a los resultados del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que colocan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial, Burneo indicó: "Esto reafirma la continuidad democrática y el respeto a la voluntad ciudadana reflejada en las urnas".