HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

El exasesor de Alberto Fujimori ya no saldrá de prisión a mitad de 2026, sino que se mantendrá encarcelado hasta 2032, hast que tenga 87 años.

Vladimiro Montesinos no saldrá de prisión hasta 2032. Foto: Andina
Vladimiro Montesinos no saldrá de prisión hasta 2032. Foto: Andina

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, confirmó que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres no obtendrá su libertad en 2026, como se proyectaba inicialmente, debido al registro de una nueva condena de seis años en su contra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta reciente sentencia prolonga el tiempo de reclusión del exasesor del régimen de Alberto Fujimori, estableciendo que su liberación recién se produciría en el año 2032.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"No, no (saldrá libre el 2026). Hay una sentencia nueva que ya ha sido registrada, y la reclusión de Vladimiro Montesinos está para seis años más”, precisó Paredes Yataco al programa 'La entrevista' de Radio Nacional.

PUEDES VER: PPK sobre su candidatura al Senado con el partido de Fiorella Molinelli: "Tengo mucha experiencia"

lr.pe

Con esta nueva pena, la fecha de excarcelación de Montesinos Torres, quien actualmente tiene 80 años de edad, se pospone hasta que cumpla 87 años.

El jefe del INPE explicó que próximamente se brindarán detalles adicionales sobre la naturaleza de esta nueva condena. Cabe recordar que Montesinos cumple actualmente dos penas acumuladas: una de 25 años por el caso Barrios Altos y otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

Vladimiro Montesinos permanece recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado al interior de la Base Naval del Callao.

La noticia del aplazamiento de su libertad ocurre meses después de que su defensa legal, a cargo de César Pacheco, anunciara en mayo de este año que presentaría una solicitud al Poder Judicial para acogerse a la Ley 32181. Dicha norma establece que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, pueden afrontar su condena bajo modalidades como la comparecencia con restricciones. Sin embargo, la nueva sentencia conocida frustraría dicha posibilidad de excarcelación anticipada.

Notas relacionadas
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

LEER MÁS
Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

Capturan a exfiscal prófuga desde hace 20 años: es acusada de integrar organización criminal de Alberto Fujimori y Montesinos

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Hildebrandt responde sarcásticamente a Keiko Fujimori por su candidatura: "No sabe la emoción que experimento"

César Hildebrandt responde sarcásticamente a Keiko Fujimori por su candidatura: "No sabe la emoción que experimento"

LEER MÁS
Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

LEER MÁS
Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

LEER MÁS
Tomás Gálvez remueve a fiscales: sale encargada de caso Cuellos Blancos y fiscal que investigó plagio de Patricia Benavides

Tomás Gálvez remueve a fiscales: sale encargada de caso Cuellos Blancos y fiscal que investigó plagio de Patricia Benavides

LEER MÁS
Los candidatos reciclados de Alianza para el Progreso: Alejandro Soto, César Vásquez, Santiváñez y más

Los candidatos reciclados de Alianza para el Progreso: Alejandro Soto, César Vásquez, Santiváñez y más

LEER MÁS
Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025