Curwen en La República | Vacancia de Dina Boluarte y nuevo presidente de la República

Política

José Jerí llega a Palacio de Gobierno en su primer día como presidente de la República

En su primer día como jefe de Estado, José Jerí llegó a Palacio de Gobierno para ser recibido con honores de la caballería Mariscal Domingo Nieto.

José Jerí llega a Palacio de Gobierno.
José Jerí llega a Palacio de Gobierno.

José Jerí Oré hizo su ingreso oficial a Palacio de Gobierno en la mañana de este viernes 10 de octubre, asumiendo a sus 38 años el cargo de presidente de la República. A bordo del vehículo presidencial conocido como el 'Cofre', fue recibido por la caballería Mariscal Domingo Nieto, la cual le brindó los honores militares correspondientes a un jefe de Estado. Esto se da luego de que jurara al cargo por sucesión constitucional tras la vacancia presidencial contra Dina Boluarte aprobada por el Congreso.

El nuevo mandatario, militante de Somos Perú, tiene la misión de liderar un Gobierno de "transición, de empatía y de reconciliación nacional" hasta las próximas elecciones generales programadas para abril del 2026. Su ascenso al sillón presidencial, originado en una destitución congresal, reitera el ciclo de crisis recurrentes que mantiene a Perú en una constante incertidumbre política.

Noticia en desarrollo....

