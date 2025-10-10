José Jerí Oré hizo su ingreso oficial a Palacio de Gobierno en la mañana de este viernes 10 de octubre, asumiendo a sus 38 años el cargo de presidente de la República. A bordo del vehículo presidencial conocido como el 'Cofre', fue recibido por la caballería Mariscal Domingo Nieto, la cual le brindó los honores militares correspondientes a un jefe de Estado. Esto se da luego de que jurara al cargo por sucesión constitucional tras la vacancia presidencial contra Dina Boluarte aprobada por el Congreso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El nuevo mandatario, militante de Somos Perú, tiene la misión de liderar un Gobierno de "transición, de empatía y de reconciliación nacional" hasta las próximas elecciones generales programadas para abril del 2026. Su ascenso al sillón presidencial, originado en una destitución congresal, reitera el ciclo de crisis recurrentes que mantiene a Perú en una constante incertidumbre política.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo....