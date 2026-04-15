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El ambicioso proyecto a 4.000 metros de altura que perforará los Andes y conectará un país de América Latina con el océano Pacífico

La obra optimizaría costos y tiempos de transporte hacia Asia. Además, se integrará al Corredor Bioceánico para ampliar la conectividad turística y comercial regional.

El Proyecto Túnel de Agua Negra constituye una infraestructura binacional estratégica diseñada para enlazar a dos países sudamericanos mediante un paso subterráneo permanente.
El Proyecto Túnel de Agua Negra constituye una infraestructura binacional estratégica diseñada para enlazar a dos países sudamericanos mediante un paso subterráneo permanente. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

En la Cordillera de los Andes se impulsa un megaproyecto vial que podría transformar la conectividad sudamericana: la construcción de un túnel binacional de casi 14 kilómetros de longitud, ubicado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, que uniría dos países de América Latina. Esta obra de ingeniería se plantea como una alternativa permanente al actual, que solo opera en verano debido al intenso frío y la nieve, impidiendo el tránsito regular de mercancías y personas la mayor parte del año.

La iniciativa retoma impulso tras años de estancamiento político y financiero, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la reactivación de trabajos en el lado chileno. En declaraciones recientes, autoridades han reiterado el potencial estratégico del proyecto para abrir un corredor hacia los mercados asiáticos, así como mejorar el intercambio cultural y turístico entre regiones vecinas.

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¿Cuál es el ambicioso corredor bajo la cordillera de los Andes que unirá dos países latinoamericanos?

El Proyecto Túnel de Agua Negra constituye una infraestructura binacional estratégica diseñada para enlazar a Argentina y Chile mediante un paso subterráneo permanente. Esta obra contempla la edificación de dos galerías paralelas de 13,9 kilómetros bajo la cordillera de los Andes, lo cual garantiza un tránsito seguro y continuo durante todo el año. El esquema técnico asegura la funcionalidad del trayecto a través de sistemas modernos de ventilación y vías de evacuación ante cualquier emergencia climática o logística.

A través del cruce, Buenos Aires obtendrá un acceso privilegiado al océano Pacífico por el puerto chileno de Coquimbo, un hito que optimiza los costos de transporte hacia Asia y Oceanía. La iniciativa trasciende la frontera local para consolidar el Corredor Bioceánico Central, un eje que pretende integrar a Brasil con las terminales portuarias del oeste sudamericano. Este avance no solo impulsa las exportaciones regionales, sino que fortalece la conectividad del turismo internacional entre los países involucrados.

Con este proyecto, Argentina obtendrá un acceso privilegiado al océano Pacífico por el puerto chileno de Coquimbo. Foto: CDN

Con este proyecto, Argentina obtendrá un acceso privilegiado al océano Pacífico por el puerto chileno de Coquimbo. Foto: CDN

La perforación de la cadena montañosa requiere métodos mixtos de alta ingeniería, con el uso de maquinaria tuneladora para gran parte del trazado y técnicas tradicionales en áreas de falla geológica, según la descripción técnica del plan.

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Estado actual del proyecto y beneficios clave

Aunque el proyecto fue impulsado en años anteriores y contaba con apoyo financiero internacional, su ejecución efectiva ha sido discontinua. En el lado chileno ya reanudaron algunos trabajos preparatorios, mientras que en Argentina las obras principales aún están pendientes de comenzar, sujetas a acuerdos finales de financiamiento y licitaciones públicas.

Área de impactoDescripción
Conectividad permanenteTránsito estable y seguro durante todo el año entre Argentina y Chile.
Acceso al PacíficoReducción de tiempos y costos logísticos para exportaciones argentinas.
Comercio internacionalIntegración al Corredor Bioceánico Central con salida eficiente a puertos del Pacífico.
Turismo y culturaMayor flujo de visitantes y actividades económicas asociadas entre regiones cordilleranas.
Seguridad vialMejora de infraestructura en alta montaña con sistemas modernos de emergencia.
Innovación científicaPosible instalación de un laboratorio subterráneo para investigación internacional.

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¿Cuáles son los desafíos del proyecto?

La ejecución de una obra de esa magnitud enfrenta múltiples retos técnicos, ambientales y financieros que son reconocidos tanto por expertos como por organismos internacionales.

  • Clima y geología: Condiciones meteorológicas adversas y terrenos con fallas geológicas complican la perforación y operación.
  • Financiamiento y modelos de ejecución: Asegurar inversiones y definir esquemas públicos y privados sostenibles.
  • Coordinación institucional: Requiere compromiso político continuo de ambos gobiernos para avanzar sin interrupciones.
  • Impacto ambiental: Mitigar efectos en ecosistemas altoandinos y garantizar gestión del agua y biodiversidad.
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