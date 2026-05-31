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El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

El proyecto busca optimizar el transporte de mercancías hacia Asia, impulsando la integración logística en Sudamérica y transformando el comercio con mercados internacionales clave.

Un ambicioso corredor ferroviario bioceánico en América Latina promete unir los océanos Atlántico y Pacífico, atrayendo inversiones chinas y el interés de gobiernos y organismos internacionales.
Un ambicioso corredor ferroviario bioceánico en América Latina promete unir los océanos Atlántico y Pacífico, atrayendo inversiones chinas y el interés de gobiernos y organismos internacionales. | Ilustración con IA/ChatGPT/Freepik
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Un ambicioso corredor ferroviario bioceánico en América Latina capta la atención de gobiernos, inversionistas y organismos internacionales al proyectar la unión de los océanos Atlántico y Pacífico a través de Brasil y Perú, con una potencial extensión hacia Bolivia. Esta colosal obra de infraestructura cuenta con el respaldo financiero de China, nación que estima un desembolso inicial de US$3.500 millones para las etapas preliminares de análisis y planificación técnica.

Las autoridades brasileñas calificaron la iniciativa como un paso decisivo para la integración logística continental. El propósito central de la megaobra radica en transformar el traslado de mercancías entre Sudamérica y los mercados asiáticos, mediante un enlace directo que conectará estratégicamente la red ferroviaria con terminales marítimas clave, tales como el puerto de Chancay en territorio peruano.

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¿Cómo transformará el megaproyecto bioceánico el comercio entre Brasil, Perú y China?

El Corredor Ferroviario Bioceánico surge como una colosal obra de infraestructura diseñada para enlazar la costa atlántica brasileña con el litoral pacífico peruano. Este trazado férreo cruzará la Amazonía y la cordillera de los Andes con el propósito de consolidar un novedoso eje logístico intercontinental. La megaconstrucción busca optimizar el transporte de mercancías hacia los mercados asiáticos.

El megaproyecto bioceánico facilitaría el transporte de carga desde Brasil hacia el Pacífico, con destino a Asia y viceversa. Foto: Logística360

El megaproyecto bioceánico facilitaría el transporte de carga desde Brasil hacia el Pacífico, con destino a Asia y viceversa. Foto: Logística360

Bajo este panorama, la empresa estatal Infra S.A. de Brasil y el Instituto de Planificación Ferroviaria de Pekín suscribieron un acuerdo estratégico. Ambas entidades coordinarán los análisis técnicos, económicos y ambientales necesarios para trazar una ruta que alcanzará cerca de 3.000 kilómetros de extensión. De esta manera, el gigante asiático consolida su influencia en América Latina mediante la 'Belt and Road Initiative'.

Esa ferrovía disminuirá los plazos y tarifas de exportación para las materias primas, minerales y productos agrícolas de la región. El mecanismo de integración territorial funcionará como una vía alterna frente a rutas marítimas tradicionales más extensas, tales como el Canal de Panamá. En definitiva, la propuesta representa una pieza fundamental para la expansión comercial y la inversión global china.

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¿Cuál es el plazo, el objetivo y los riesgos del tren bioceánico en América Latina?

El proyecto permanece en una etapa de estudios de viabilidad que se extenderá entre 2025 y 2026. Los memorandos oficiales plantean un plazo de “al menos cinco años para evaluar técnica, ambiental y económicamente las rutas posibles” antes de iniciar cualquier construcción física. Esta fase inicial resulta indispensable para determinar la factibilidad real del tendido ferroviario en los territorios seleccionados.

La meta principal de esta infraestructura es agilizar el comercio regional y reducir los costos logísticos en Sudamérica. El plan busca facilitar la salida de mercancías hacia el mercado asiático y consolidar corredores que impulsen la integración económica, conectando áreas productivas aisladas con terminales marítimas internacionales como el puerto de Chancay.

A pesar de los beneficios, expertos y ambientalistas advierten sobre peligros severos para los ecosistemas sensibles de la Amazonía y los Andes. Los trazados proyectados amenazan hábitats protegidos, reservas indígenas y comunidades rurales; asimismo, la complejidad geográfica de las montañas y selvas impone desafíos técnicos que exigen tecnologías avanzadas para viaductos y túneles.

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