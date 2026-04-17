La jefa de Estado interina aseguró que Laura Guerra, excuñada de Nicolás Maduro, “seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno”. | Composición LR/AFP/BCV

La jefa de Estado interina aseguró que Laura Guerra, excuñada de Nicolás Maduro, “seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno”. | Composición LR/AFP/BCV

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, notificó la dimisión de la excuñada del exdictador Nicolás Maduro como titular del Banco Central de Venezuela. El cambio en la directiva ocurre apenas 48 horas después de que el Tesoro de Estados Unidos eliminara las restricciones sobre el sistema de banca pública y el organismo monetario. "He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, quien ha presentado su renuncia al BCV", dijo la dirigente chavista durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV).

Dicha transición administrativa ocurre en un contexto de alta volatilidad política, marcado por los primeros 100 días de gestión de Rodríguez tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero. La salida de la exdirectora precede a una nueva etapa de inserción en el flujo financiero internacional, afectado desde 2019 por el aislamiento económico y la dolarización informal. La jefa de Estado interina aseguró que “seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno”, bajo el escrutinio de Washington sobre la industria petrolera nacional.

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¿Quién asume el nuevo mando del BCV?

La presidenta Rodríguez oficializó el nombramiento de Luis Pérez como el máximo representante del Banco Central de Venezuela. La renovación del estadístico y antiguo viceministro de Desarrollo Ecominero responde a las exigencias de la administración de Donald Trump, luego de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores hace casi cuatro meses.

La comunidad internacional interpreta el ascenso de Pérez, quien fungía previamente como vicepresidente técnico, como una señal de confianza necesaria para validar la operatividad de la banca pública en el exterior. Según reportes del entorno diplomático, la flexibilización estuvo supeditada a un reemplazo radical para garantizar transparencia.

El nuevo líder del emisor enfrenta un panorama macroeconómico crítico, marcado por un déficit fiscal de 9 puntos del Producto Interno Bruto y una inflación que alcanza el 600%. Su gestión debe estabilizar el tipo de cambio descontrolado, mientras administra el superávit petrolero proyectado frente a las intensas demandas sociales actuales. Esta etapa busca recuperar la excelencia académica y técnica que caracterizó a la entidad entre 1958 y 1998. El director tiene la tarea urgente de frenar la politización de los objetivos financieros y responder a las presiones externas que promueven una mayor dolarización de la economía local.

El FMI y Caracas reanudan sus relaciones

Rodríguez anunció el restablecimiento de los vínculos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras una ruptura que persistía desde 2019. Este acercamiento ocurre durante las Reuniones de Primavera en Washington, donde el organismo multilateral validó la medida mediante el consenso de sus integrantes con mayor peso de voto. "Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo", dijo.

El Grupo del Banco Mundial se sumó a esta iniciativa de reapertura institucional en sintonía con las determinaciones del FMI. La reactivación surge bajo un contexto de transformaciones políticas profundas y una renovada diplomacia con EE.UU. Caracas aceptó condiciones económicas y petroleras específicas que facilitan la inversión extranjera en minería y crudo, lo cual aceleró el reconocimiento de la actual administración por parte de la comunidad financiera.

Venezuela posee una trayectoria histórica con la entidad desde 1946, pese a que las comunicaciones oficiales cesaron debido a conflictos de legitimidad gubernamental en el pasado reciente. Al retomar su estatus activo, la nación busca superar la pausa operativa que impuso el sistema internacional hace siete años.