El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le advirtió al gobierno de Pedro Sánchez que "no serán nuestros socios en el futuro de la región". | Composición LR/AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le advirtió al gobierno de Pedro Sánchez que "no serán nuestros socios en el futuro de la región". | Composición LR/AFP

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, endureció este viernes el choque con Madrid al acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener una campaña de “hostilidad” contra su país en lugar de hacerlo contra lo que llamó “los regímenes terroristas” y advirtió que “no serán nuestros socios en el futuro de la región", declaró en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad”, ha añadido. “Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan; España ha difamado a nuestros héroes, los soldados del Ejército israelí, los soldados del ejército más moral del mundo”, dijo el líder judío desde su despacho. Como represalia, el mandatario prohibió la presencia de España en el Civil-Military Coordination Center (CMCC) de Kiryat Gat, organismo que cuenta con el respaldo de EE.UU.

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Israel excluye a Madrid del centro de supervisión en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, oficializó la salida del país europeo del Centro de Monitoreo y Coordinación de Crisis (CMCC) tras coordinar la medida con Washington. Según el canciller, el "sesgo antiisraelí obsesivo de España bajo el liderazgo de Sánchez" anula su idoneidad para colaborar en el plan de paz de Donald Trump. La entidad, establecida en octubre pasado, gestiona la logística de seguridad y el flujo humanitario hacia la Franja de Gaza bajo supervisión estadounidense.

La administración israelí sostiene que el gabinete del presidente español opera sistemáticamente contra su soberanía mediante calumnias y presiones diplomáticas. Saar subrayó que el Ejecutivo español buscó sanciones en la Unión Europea y, "durante la guerra contra Irán, actuó en contra de nuestros intereses y de los de nuestro aliado, EE. UU.”. Hasta el momento, las autoridades en Madrid mantienen silencio ante la notificación formal de esta ruptura en la cooperación regional.

EE.UU. e Israel no ganaron la guerra, según israelíes

Las encuestas de Kan, Canal 12 y Canal 13 revelan un rechazo mayoritario a la narrativa de triunfo gubernamental sobre Irán, con una negación del éxito que alcanza el 58 %. Ante la ausencia de referentes victoriosos, la ciudadanía percibe una inestabilidad latente debido a la persistencia de los combates y a la implementación de zonas de amortiguamiento. Ese escenario expone una contradicción profunda: el electorado respalda la continuidad de las operaciones militares, pero despoja de legitimidad a los logros que el oficialismo intenta proyectar.

La gestión de Benjamin Netanyahu enfrenta un descontento creciente, alimentado por una atmósfera de incertidumbre. Según El País, el anuncio del cese de hostilidades derivó en críticas frontales de la oposición, la cual sostiene que el primer ministro incumplió su promesa de una “victoria clara”. Paralelamente, Reuters reporta que la estrategia de enfrentamientos prolongados dificulta una resolución definitiva del conflicto y genera dudas sobre el futuro del Estado israelí.

Los relevamientos actuales muestran un desgaste evidente del poder central ante metas estratégicas inconclusas. Aunque la sociedad rechaza el pacto con Teherán, los datos indican que los ciudadanos no convalidan los logros anunciados por la administración actual. De este modo, los medios internacionales describen a un mandatario que intenta proyectar firmeza, mientras el apoyo popular a su discurso de eficacia bélica se desvanece.

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Israel advierte a la OMS atacar ambulancias en Líbano

La red hospitalaria libanesa enfrenta un colapso inminente por la escasez de insumos médicos ante el flujo constante de heridos. Abdinasir Abubakar, representante de la OMS en Beirut, advirtió que "es posible que se acaben en unos días" los suministros. Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus exigió la anulación de las órdenes de evacuación en Jnah, zona que alberga centros de salud críticos para cientos de pacientes sin alternativas de traslado.

El conflicto bélico escala mientras surge una disputa diplomática sobre el alcance de la tregua entre Washington y Teherán. La oficina de Netanyahu aclaró que el pacto con Irán “no incluye al Líbano”, postura que choca con la versión de las autoridades iraníes. Bajo este escenario, más de un millón de desplazados huyen de los ataques que Tel Aviv retomó el 2 de marzo, los cuales ya acumulan miles de víctimas mortales en territorio libanés.

Mientras tanto, Beirut condiciona cualquier diálogo a la interrupción de las hostilidades. El presidente Joseph Aoun afirmó que “la única solución a la situación es lograr un alto el fuego entre Jerusalén y el Líbano, seguido de negociaciones directas entre ellos”. Pese a la propuesta de normalización y desarme de Hezbolá que promueve Israel, la ofensiva persiste y notificó recientemente la muerte del sobrino de Naim Qassem durante una incursión aérea sobre la capital.