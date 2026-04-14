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Petro frena tarifas del 100% a productos ecuatorianos y lanza nueva advertencia a Noboa: "Quita los aranceles y hablamos"

La tensión diplomática escala mientras Colombia mantiene suspendida la venta de energía eléctrica a Ecuador, justo ante la amenaza del fenómeno de El Niño.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de “entregar la frontera a la mafia”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de “entregar la frontera a la mafia”. | Composición LR/AFP

"No hay aranceles al 100% (…) No somos tan tontos", indicó el presidente Gustavo Petro al descartar la imposición de gravámenes a los productos ecuatorianos, contradiciendo las medidas previas de su propio Ministerio de Comercio. Al mismo tiempo, aseguró que busca proteger la producción nacional mediante "subsidios y aranceles inteligentes". Durante la reunión de gabinete en Ipiales, el jefe de Estado también lanzó una nueva advertencia a su homólogo Daniel Noboa, quien la semana pasada subió las tarifas a las importaciones colombianas del 50% al doble. "Quita los aranceles y hablamos", sentenció.

La relación bilateral enfrenta una fase crítica en la que Bogotá mantiene suspendida la venta de energía eléctrica al país vecino, justo ante la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño. Esta tensión diplomática escaló también tras las polémicas declaraciones del mandatario colombiano, quien describió al exvicepresidente Jorge Glas —sentenciado por corrupción— bajo la figura de "preso político".

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Petro acusa a Noboa de “entregar la frontera a la mafia”

El líder colombiano cuestionó con severidad la política de seguridad y comercio en la zona limítrofe, tras advertir que las restricciones de Quito fomentan el mercado negro y fortalecen a organizaciones delictivas. Durante el Consejo de Ministros, el mandatario sostuvo que las medidas arancelarias y los bloqueos viales impiden el intercambio legal entre ambas naciones.

La administración de Bogotá vinculó esas decisiones con el auge de economías ilícitas en el departamento de Nariño y la región amazónica. Según el análisis oficial, el aumento de gravámenes y la clausura de pasos formales provocan que los habitantes busquen rutas alternativas peligrosas, lo cual debilita el empleo regional.

Petro enfatizó que con tales acciones "le están entregando el comercio al contrabando; le entrega su pueblo y el nuestro a la mafia, el territorio", comparando este escenario con crisis previas ocurridas en el límite con Venezuela.

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Escalan las críticas contra el Banco de la República

El mandatario colombiano endureció sus cuestionamientos hacia la política monetaria nacional, tras calificar de "estúpida" la determinación de elevar los tipos de rédito por parte del Banco de la República. Durante su intervención, Petro advirtió que dicho incremento financiero amenaza con profundizar la crisis económica y los conflictos sociales dentro de las regiones limítrofes del país.

Asimismo, el jefe de Estado subrayó su desacuerdo con las medidas de control inflacionario actuales, pues considera que el alza en las tasas de interés es una acción perjudicial para el desarrollo fronterizo. Esa postura oficial recalca el temor gubernamental ante un posible estancamiento comercial derivado de los costos del crédito, lo cual fracturaría la estabilidad en los territorios periféricos.

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