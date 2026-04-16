Informe revela que Petro gastó más de US$ 2.000.000 en viajes en medio de una crisis fiscal en Colombia

Gustavo Petro acumula 65 viajes internacionales y 276 días fuera del país, con gastos superiores a 2,5 millones de dólares . Foto: AFP | AFP | AFP

Gustavo Petro acumula 65 viajes internacionales y 276 días fuera del país, con gastos superiores a 2,5 millones de dólares . Foto: AFP | AFP | AFP

El presidente Gustavo Petro ha realizado 65 viajes internacionales desde agosto de 2022 y acumuló 276 días fuera del país, con gastos que superan los 2,5 millones de dólares en transporte, alojamiento y alimentación, según una investigación del congresista Julio César Triana.

El informe, basado en derechos de petición, detalla que el monto asciende a más de 9.000 millones de pesos colombianos, sin incluir el costo del combustible del avión presidencial. La revelación se produce en un contexto de crisis fiscal y reformas tributarias en Colombia, lo que ha intensificado el debate sobre el uso de recursos públicos.

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Petro: más de 65 viajes y 276 días fuera del país

De acuerdo con los datos presentados por Triana, el mandatario ha estado fuera del territorio nacional durante nueve meses acumulados desde el inicio de su mandato. El primer desplazamiento ocurrió el 29 de agosto de 2022, cuando se trasladó a Lima y registró un gasto superior a 4.000 dólares solo en transporte local.

La frecuencia aumentó con el paso de los años. En 2022 realizó cinco desplazamientos; en 2023 sumó 25; en 2024 completó 13; y en 2025 alcanzó 16. Para 2026 ya se contabilizan nuevas salidas, incluida una visita reciente a Barcelona.

Estados Unidos figura como el destino más recurrente, con varios recorridos a Nueva York, Washington y Chicago. También destacan viajes a Brasil, Venezuela y países europeos, además de recorridos por Asia y Oriente Medio. Esta agenda refleja una actividad diplomática constante a lo largo de su administración.

Denuncia de Triana cuestiona uso de recursos públicos

El congresista de Cambio Radical ha sido crítico con el gasto asociado a estas giras. “Hasta diciembre de 2025, estos ‘viajes’ han costado más de 9 mil millones de pesos en alojamiento, transporte y alimentación”, afirmó Triana al presentar su análisis.

El legislador cuestionó la relación entre la inversión y los resultados para su nación. “Mientras tanto, Colombia enfrenta una crisis fiscal cada vez más profunda… solo vemos derroche y mal uso de los recursos públicos”, señaló.

Triana también advirtió que la cifra total podría ser mayor al no incluir el consumo de combustible del avión presidencial ni otros gastos operativos. En su evaluación, la magnitud del gasto resulta desproporcionada frente a las necesidades internas, especialmente en seguridad y estabilidad económica.

Agenda internacional de Petro reabre debate en Colombia

La actividad exterior del mandatario ha vuelto al centro de la discusión tras su reciente viaje a Barcelona para participar en una cumbre internacional. Este desplazamiento se suma a una agenda que incluye visitas a América Latina, Europa, Asia y Oriente Medio.

Según la recopilación, los traslados han sido constantes y abarcan reuniones multilaterales, encuentros bilaterales y foros internacionales. Sin embargo, la oposición insiste en que esta dinámica no tuvo un impacto visible en la situación interna.

“Tenemos un presidente que prioriza el activismo internacional en lugar de ocuparse de los problemas del país”, sostuvo Triana, quien también vinculó estos gastos con el contexto de reformas tributarias y tensiones económicas.