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Noboa revela que perdió "esperanzas" en Petro y que retomará la relación con Colombia tras elecciones

El conflicto se intensificó tras comentarios de Petro sobre Jorge Glas, interpretados por Noboa como un ataque a la soberanía ecuatoriana.

Por parte de Quito, las sanciones comerciales impuestas han sido justificadas por el Ministerio de Producción. Foto: AFP.
Por parte de Quito, las sanciones comerciales impuestas han sido justificadas por el Ministerio de Producción. Foto: AFP.

Daniel Noboa reveló para el medio radial Forever que no tiene "esperanzas de que (Gustavo) Petro cambie" su postura con respecto al conflicto arancelario que atraviesan entre gobiernos y lo exhortó a, por lo menos, cuidar su frontera si se están "sacrificando" empleos e industrias por culpa del reciente contexto. Cabe indicar que en los últimos días Ecuador aumentó la medida contra Colombia de un 30% a un 100%, acto replicado por la administración izquierdista.

Pese a las críticas y el enfrentamiento, el mandatario ecuatoriano no descartó retomar las relaciones diplomáticas con Bogotá, calificándolo incluso como un "país hermano", pero que esta reconciliación se daría una vez se celebren las elecciones. Sin embargo, las encuestas posicionan a Iván Cepeda, candidato del partido de Petro, como el favorito de los comicios.

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Por parte de Quito, las sanciones comerciales impuestas han sido justificadas por el Ministerio de Producción ante "la falta de implementación de dimensiones concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza".

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Efectos y consecuencias

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), advierte que ante las medidas "no existe ninguna compañía del mundo competitivo que pueda asumir un arancel 100% y logre sobrevivir" a esta operación. En el mismo diálogo con El País, el especialista cuestionó: "No comprendo cómo nos estamos creando un problema de esa magnitud".

A este pronunciamiento se suma el máximo representante ejecutivo de Analdex, Javier Díaz Molina, quien califica la medida como "muy infortunada" debido a que causa el cierre total del comercio. "Una muy buena parte de la base industrial y la base productiva del Valle del Cauca está en riesgo", añadió en un video citado por el medio antes mencionado.

"Los grandes damnificados, además del sector automotor, farmacéutico o de manufactura, serán los habitantes de las regiones fronterizas. Habrá un impacto social fuerte en una zona con muchas vulnerabilidades", explica Juan Carlos Rondón, gerente de una aseguradora de empresas exportadoras en Bogotá.

Inicio del conflicto

La tensión diplomática escaló considerablemente luego de las recientes declaraciones de Petro, quien calificó al exvicepresidente Jorge Glas como "preso político". Esta declaración fue interpretada por Noboa como un ataque directo a la soberanía de su nación, lo que provocó la convocatoria de su embajador a Quito.

La controversia se suma a la guerra comercial iniciada en enero, cuando el líder de derecha impuso aranceles como medida para presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera. Como respuesta, Petro también llamó a consultas a su embajadora y adoptó medidas recíprocas en materia de impuestos, además de sugerir que Bogotá podría salir de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, instó a ambos presidentes a retomar las negociaciones y evitar una mayor escalada en el conflicto. En paralelo, el mandatario ecuatoriano destacó la importancia de mejorar la protección en el límite con Perú.

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