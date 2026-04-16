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El papa León XIV destaca entre las 100 personas más influyentes en medio del actual conflicto con Donald Trump

La nómina resalta a quienes dan forma a la política, la tecnología, la cultura y los negocios a nivel mundial. Una activista peruana también figura entre los personajes.

El papa León XIV destacá entre las 100 personas más influyentes del mundo. Foto. AFP
El papa León XIV destacá entre las 100 personas más influyentes del mundo. Foto. AFP

El papa León XIV figuró en la lista de las 100 personas más influyentes de 2026 de la revista Time. El pontífice, que desarrolló parte de su labor misionera en Perú y obtuvo la nacionalidad peruana, destaca por su valentía y su sencillez como líder de la Iglesia católica. En este mismo ranking también aparece junto al presidente estadounidense, Donald Trump; el gobernante chino, Xi Jinping; y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El perfil publicado en el medio norteamericano presenta a León XIV como un personaje de renovación dentro del catolicismo, al destacar su llamado a reformas en el Vaticano. Además, señala que enfrenta la tarea de guiar una institución que se encuentra en una encrucijada y podría estar reinventándose una vez más. Su voz ha cobrado protagonismo esta última semana en temas de paz y conflictos a nivel mundial.

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Tensiones con EE. UU.

La relación entre León XIV y Trump se intensificó tras las críticas del pontífice a la guerra y a la política exterior de Washington, en particular respecto a Irán. El republicano respondió con ataques personales, calificándolo de “débil” y cuestionando su rol en asuntos internacionales. Incluso llegó a afirmar que su elección como obispo de Roma estuvo vinculada a su propia victoria electoral.

El papa evitó entrar en una confrontación directa, pero fue claro en su postura: “No tengo miedo… seguiré hablando en voz alta”, afirmó, reafirmando su compromiso con la defensa de la paz. Además, insistió en que el mensaje del evangelio debe centrarse en la reconciliación y criticó lo que considera una falta de comprensión por parte del mandatario.

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Una peruana en la lista

La activista Mari Luz Canaquiri Murayari también fue incluida en la lista de Time por su labor en la protección del río Marañón. Lideresa del pueblo kukama, logró un fallo histórico que reconoce al río como sujeto de derechos, lo que obliga al Estado peruano a implementar medidas de protección en la cuenca.

En 2025, recibió el Premio Ambiental Goldman, considerado el 'Nobel verde', por su visión comunitaria y espiritual del territorio, en la que el río es calificado como un ser vivo vinculado a la identidad de los pueblos amazónicos. Este hecho fue clave para sustentar una demanda respaldada por pruebas sobre contaminación y afectaciones a la salud de las comunidades.

“El río Marañón está vivo: su energía vital sustenta la selva amazónica peruana y a numerosas comunidades indígenas”, cita Time.

La revista destaca que su influencia radica en la capacidad de generar cambios concretos desde lo local con impacto global.

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