Yape falso: Comerciantes detienen a hombre que buscaba engañarlos con pagos y transferencias fraudulentas

Comerciantes del mercado Acominar en La Esperanza, Trujillo, retuvieron a un hombre por usar comprobantes falsos de transferencias bancarias para comprar. | Foto: difusión/Composición LR

Comerciantes del mercado Acominar en La Esperanza, Trujillo, retuvieron a un hombre por usar comprobantes falsos de transferencias bancarias para comprar. | Foto: difusión/Composición LR

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Comerciantes del mercado Acominar, en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, retuvieron a un hombre acusado de intentar realizar compras utilizando comprobantes falsos de transferencias bancarias. El hecho ocurrió cuando uno de los vendedores detectó que el supuesto pago realizado mediante una aplicación del BCP nunca ingresó a su cuenta.

Tras percatarse del presunto engaño, el comerciante alertó a otros vendedores del centro de abastos, quienes lograron intervenir al sujeto antes de que escapara. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para trasladarlo a la comisaría e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades recomendaron verificar siempre las transferencias y denunciar cualquier modalidad de estafa digital.

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¿Cómo se puede identificar un Yape falso?

Un Yape falso suele identificarse cuando el supuesto comprobante de pago no coincide con el ingreso real del dinero en la cuenta bancaria. Muchos estafadores muestran capturas editadas o aplicaciones alteradas que simulan transferencias exitosas. Para evitar caer en este tipo de fraude, los comerciantes deben verificar directamente en su aplicativo o cuenta bancaria que el dinero haya sido recibido antes de entregar un producto.

También es importante revisar detalles como errores ortográficos, logos borrosos, montos alterados o tiempos inusuales de procesamiento. Otra señal de alerta es cuando el cliente insiste en retirarse rápidamente tras mostrar el comprobante de pago.