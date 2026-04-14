Israel y Líbano inician sus primeras conversaciones directas en décadas con el objetivo de frenar el conflicto

El secretario de Estado, Marco Rubio, mediará en conversaciones que enfrentan resistencia, especialmente del grupo Hezbolá, complicando así las posibilidades de un acuerdo inmediato. | Foto: AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, mediará en conversaciones que enfrentan resistencia, especialmente del grupo Hezbolá, complicando así las posibilidades de un acuerdo inmediato. | Foto: AFP

Este martes 14 de abril, representantes diplomáticos de Israel y Líbano se reunirán en Washington, Estados Unidos, en lo que será el primer encuentro directo entre ambos países desde 1993, con la participación del secretario de Estado Marco Rubio como mediador, en un intento por contener la escalada bélica que sacude a Oriente Medio.

La iniciativa enfrenta serios obstáculos desde su inicio. El grupo chií Hezbolá, actor clave en el conflicto, ha rechazado abiertamente las negociaciones, lo que reduce las probabilidades de alcanzar un acuerdo inmediato. A ello se suma la presión de Washington, que busca evitar que la confrontación interfiera en sus propias tratativas con Irán, especialmente luego del estancamiento evidenciado tras la reunión celebrada el fin de semana en Pakistán.

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El actual escenario se remonta al 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques israeloestadounidenses contra Irán, desencadenando una cadena de enfrentamientos que involucraron a Líbano desde el 2 de marzo, tras la apertura de un frente por parte de Hezbolá. Desde entonces, según autoridades libanesas, las ofensivas han dejado más de 2.000 muertos y al menos un millón de desplazados. En este contexto, EE. UU. ha intensificado su presión sobre Teherán y aseguró que “la pelota está en el campo de Irán” para detener la guerra en la región.

Israel apuesta por la normalización, pero mantiene exigencias clave

El canciller israelí, Gideon Saar, afirmó que su país busca avanzar hacia “la paz y a la normalización” con el Estado libanés, aunque subrayó que el principal obstáculo sigue siendo la presencia de Hezbolá. “Queremos llegar a la paz y a la normalización con el Estado libanés (...) No hay disputas importantes entre Israel y Líbano. El problema es Hezbolá”, declaró durante una conferencia junto a su homólogo checo, Petr Macinka, de visita en el país.

Saar insistió en que el movimiento armado actuó “en contra de la voluntad del Gobierno libanés” al atacar territorio israelí el pasado 2 de marzo, lo que derivó en una ofensiva militar de gran escala. “El problema para la seguridad de Israel es el problema para la soberanía de Líbano”, sostuvo. “Es Hezbolá, es el mismo problema. Y este problema debe abordarse para poder pasar a una fase diferente”.

Mientras tanto, sobre el terreno continúan los enfrentamientos. El ejército israelí informó que diez de sus soldados resultaron heridos en combates recientes en la localidad estratégica de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, una zona que sus fuerzas aseguran haber rodeado completamente como parte de su avance en la ofensiva terrestre.

Líbano condiciona el diálogo a una tregua previa

Desde Beirut, la postura oficial apunta a priorizar un alto el fuego antes de abrir un proceso de negociación más amplio. Un funcionario libanés indicó que la delegación solicitará el cese de hostilidades como paso inicial, además de presentar un marco para futuras conversaciones que contempla la retirada de tropas israelíes a cambio del desarme de Hezbolá.

La embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh, participará en las conversaciones con esa propuesta bajo el brazo. Según la fuente, el proceso será “largo y complicado”, con el objetivo central de separar el conflicto libanés de las negociaciones paralelas entre Washington y Teherán. “No queremos que Irán negocie en nuestro nombre”, remarcó el funcionario.

En paralelo, Irán ha condicionado cualquier acuerdo duradero a la suspensión de los ataques israelíes en territorio libanés, lo que añade complejidad a la ecuación diplomática. Consultado sobre la posibilidad de un entendimiento definitivo con Israel, el representante libanés fue cauto: “Aún es pronto… puede que se concrete, puede que no”. No obstante, reiteró la aspiración principal de su país: “Nuestro principal objetivo es la paz para el pueblo libanés. Que el Líbano viva en paz”.