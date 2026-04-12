Donald Trump señala que comenzarán a destruir las minas instaladas por Teherán en la zona. Foto: AFP

Donald Trump señala que comenzarán a destruir las minas instaladas por Teherán en la zona. Foto: AFP

Donald Trump anunció este domingo que su gobierno tomará el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas, luego del fracaso de las negociaciones de paz con Irán desarrolladas en Islamabad, Pakistán. La decisión se produce después de que ambas partes no lograran alcanzar un acuerdo tras 21 horas de conversaciones.

El mandatario comunicó la medida a través de su red Truth Social, donde aseguró que el ejército actuará de forma inmediata en la zona. “Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos —la mejor del mundo— comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, afirmó.

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Negociaciones sin consenso

La reunión entre EE. UU. e Irán, mediada por Pakistán, concluyó sin consenso pese a los esfuerzos por llegar a un pacto de paz duradero. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó el resultado al término del encuentro.

“Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo”, declaró, aunque precisó que se presentó una propuesta final que Washington considera su “mejor y última oferta”.

Durante la jornada, ambas delegaciones sostuvieron intercambios directos, en uno de los contactos de más alto nivel entre los dos países en décadas. “Hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo”, afirmó Vance.

Desde Teherán, las autoridades señalaron que el fracaso se debió a diferencias en temas centrales y criticaron las condiciones planteadas por Washington, calificándolas como “exigencias irrazonables”.

Pakistán instó a ambas partes a mantener el compromiso con la tregua vigente. El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, señaló: “Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”. Además, indicó que seguirán facilitando el diálogo entre ambas naciones en los próximos días, con el objetivo de retomar las negociaciones.

El punto de conflicto

El eje del desacuerdo continúa siendo el programa nuclear iraní. Estados Unidos insiste en que Teherán debe aceptar no desarrollar armas, mientras que este defiende su derecho a mantener actividades nucleares con fines civiles.

“El hecho es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear”, sostuvo Vance al explicar la postura de Washington.

Trump también se refirió a este tema al evaluar las negociaciones. “La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó”, señaló. Añadió que el país islámico “no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”, lo que, según indicó, impidió cerrar un consenso definitivo.

Por su parte, la delegación iraní planteó sus propias condiciones, entre ellas la liberación de activos congelados y compensaciones por los daños causados por ataques recientes, además de rechazar las exigencias estadounidenses sobre el enriquecimiento de uranio.

EE. UU. anuncia control del estrecho de Ormuz

Tras el fracaso de las negociaciones, Trump anunció una medida directa sobre la vía marítima, clave para el comercio energético mundial. El presidente aseguró que la decisión responde a acciones de Irán en la zona.

“Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar”, afirmó, al referirse a la supuesta colocación de minas en el canal marítimo.

El mandatario también indicó que interceptará buques que hayan pagado peajes para transitar, al considerar esa práctica como ilegal. “El bloqueo comenzará en breve. Otras naciones participarán en este bloqueo”, aseguró.

Además, sostuvo que su gobierno trabajará en desminar el paso para garantizar la libre circulación en el futuro. “En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido”, añadió.