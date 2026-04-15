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América Latina posee el mejor guiso del mundo gracias a una combinación de carne y frijoles: la sarsa criolla es clave en su país

Este manjar sudamericano, evaluado con 4.5 estrellas, combina sabores autóctonos y técnicas tradicionales, logrando un equilibrio perfecto en su preparación.

La receta del mejor guiso del mundo emplea carne tierna, chicha de jora, culantro y ají amarillo bajo un fuego pausado.
La receta del mejor guiso del mundo emplea carne tierna, chicha de jora, culantro y ají amarillo bajo un fuego pausado. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La unión de carne y frijoles define el guiso de un país de América Latina como el mejor del mundo, según el ranking de Taste Atlas. Esas preparaciones fusionan ingredientes autóctonos con técnicas tradicionales bajo una complejidad de sabor que refleja la historia cultural regional. El secreto de tal robustez reside en la sarsa criolla, una mezcla de cebolla, ají y cilantro que aporta frescura y profundidad a cada receta de la gastronomía local.

Expertos del sector consideran a esta salsa como un pilar versátil que trasciende el acompañamiento de carnes hacia verduras y tubérculos. El chef Enrique Olvera afirma: "Es el corazón de la comida criolla, uniendo en un solo plato ingredientes que narran historias de mestizaje y tradición". Gracias a este componente fundamental, la cocina latinoamericana mantiene su prestigio global y consolida su identidad mediante el equilibrio perfecto entre sencillez y excelencia culinaria.

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¿Cuál es el mejor guiso del mundo en 2026?

Taste Atlas coronó al seco de cabrito este año. La receta emplea carne tierna, chicha de jora, culantro y ají amarillo bajo un fuego pausado. Según el portal gastronómico, "es un verdadero símbolo de la tradición norteña del Perú, que ha trascendido fronteras por su sabor único". Esta técnica asegura una textura jugosa donde cada especia resalta con armonía.

La preparación alcanza una calificación de 4,5 estrellas gracias a su equilibrio con arroz, frijoles y yuca. El complemento esencial es la sarsa criolla, una mezcla de cebolla y vegetales que otorga frescura inmediata al paladar. Dicha combinación consolida al plato como un favorito internacional, ya que fusiona la potencia de los sabores criollos con una complejidad culinaria sin precedentes.

La preparación del guiso peruano alcanza una calificación de 4.5 estrellas gracias a su equilibrio con arroz, frijoles y yuca. Foto: Taste Atlas

La preparación del guiso peruano alcanza una calificación de 4.5 estrellas gracias a su equilibrio con arroz, frijoles y yuca. Foto: Taste Atlas

Este manjar integra el zapallo loche, insumo andino que define su identidad frente a otras versiones. Su origen fusiona raíces prehispánicas con influencias europeas y africanas a través de los siglos. Sobre su impacto cultural, el chef Virgilio Martínez aseguró: "Este plato no solo habla de la historia del país, sino que se adapta a los tiempos modernos". Actualmente, la delicia representa el legado vivo de la cocina peruana en cada festividad.

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¿Hay otros guisos peruanos que destacaron?

El ají de gallina alcanzó la posición 26 en el ranking de Taste Atlas. Este emblema de la gastronomía peruana mezcla pollo deshilachado con una crema de ají amarillo, nueces y leche. Según la plataforma, "es ideal para reuniones familiares" gracias a su equilibrio entre texturas suaves y matices picantes. El plato suele incluir papas sancochadas, arroz y aceitunas negras como complementos tradicionales para los días de invierno.

Por su parte, el picante a la tacneña cerró la lista de los 50 mejores guisos globales. La receta de Tacna utiliza mondongo, carnes secas y papas negras bajo una técnica de cocción lenta. Sobre esta delicia regional, el chef Gastón Acurio afirmó que el plato "refleja la historia y los ingredientes locales de la región".

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¿Cuáles son los 10 mejores guisos del mundo en 2026?

De acuerdo con el ranking de Taste Atlas, los mejores manjares son los siguientes:

  • Seco de cabrito - Perú
  • Phanaeng curry - Tailandia
  • Hünkar beğendi - Turquía
  • Murg Makhani - India
  • Karē - Japón
  • Shahi paneer - India
  • Gulai - Indonesia
  • Wat - Etiopía
  • Khoresh - Irán
  • Moqueca Baiana - Brasil
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