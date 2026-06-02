La similitud de esa bandera latinoamericana con la peruana suscita curiosidad sobre su significado y la historia de ambas insignias. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La similitud de esa bandera latinoamericana con la peruana suscita curiosidad sobre su significado y la historia de ambas insignias. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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A lo largo de los años, múltiples debates en redes sociales destacan la existencia de una bandera internacional similar a la de Perú, incluso más que la icónica insignia de Canadá. Aunque el estandarte canadiense comparte el diseño básico de fajas verticales simétricas en rojo y blanco, el símbolo patrio peruano se diferencia por el uso de un escudo central detallado.

Aparte de la nación norteamericana, otros territorios como Austria, Polonia o Singapur exhiben combinaciones cromáticas idénticas, pero con composiciones simbólicas distintas que incluyen estrellas o cruces. Ninguna de estas alternativas posee emblemas heráldicos a la vista, lo que incrementa la curiosidad sobre las banderas del mundo que guardan parentesco con el estandarte nacional.

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Las banderas de Alto Paraguay y la del Perú. Foto: composición LR/Behance

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¿Qué bandera de América Latina es casi idéntica a la de Perú?

La bandera del departamento de Alto Paraguay, una división administrativa de la nación paraguaya, posee un diseño casi idéntico al estandarte peruano desde 1973. La semejanza radica en su emblema central dividido en secciones, un rasgo que despierta curiosidad constante por la proximidad gráfica entre ambos símbolos. Aunque este territorio sudamericano carece de soberanía propia, su enseña regional destaca a nivel internacional por esta coincidencia.

Lugares como el Fuerte Olimpo y las palmas de Caranday estarían representadas en el escudo de Alto Paraguay. Foto: Trapvisor/NaturaLista

Dicha insignia ostenta un blasón en el centro que exhibe la trayectoria histórica, geográfica y natural de la zona mediante palmas de Caranday o alusiones a Fuerte Olimpo. Esta armería evoca, por su conformación interna, al diseño patrio del Perú, el cual simboliza los tres reinos de la naturaleza (flora, fauna y riqueza mineral) y está rodeado por ramas de palma y laurel.

Las analogías aumentan con la inclusión de follaje perenne de hojas caídas, un adorno que en el símbolo incaico representa luto por enfrentamientos históricos, mientras que en la contraparte guaraní exalta riquezas autóctonas. La gran divergencia estriba en que el distintivo de Alto Paraguay carece de la corona cívica de encino, elemento presente en la bandera peruana que remite a victorias militares.

Alto Paraguay está situado en un importante espacio hídrico, el cual está representado en su bandera. Foto: Gobernaciones y Municipios

¿Cuál es el origen y significado de la bandera peruana?

El emblema de la República del Perú consta de tres franjas verticales de igual tamaño, donde el color blanco se ubica al centro y el rojo en los extremos. Esta composición representa la pureza de los ideales y el sacrificio de los héroes independentistas. Históricamente, la disposición actual simboliza la pureza de las intenciones (blanco) y la sangre derramada por los patriotas en la lucha por la independencia (rojo).

La versión definitiva del estandarte patrio, que incorpora el escudo nacional en su zona media, se oficializó el 25 de febrero de 1825 después de varias modificaciones desde 1821. Aquel blasón exhibe tres elementos representativos de la riqueza natural del país: la vicuña para el reino animal, el árbol de la quina para el vegetal y una cornucopia que muestra monedas de oro por el sector mineral.

La conmemoración oficial de este símbolo ocurre cada 7 de junio en el Día de la Bandera, una festividad que evoca el heroísmo de la Batalla de Arica durante la Guerra del Pacífico en 1880. Asimismo, las autoridades declararon esta jornada feriado nacional mediante la Ley n.° 31788 en 2023, con el objetivo de rendir homenaje a la identidad y memoria histórica de la nación.