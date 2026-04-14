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El aeropuerto más transitado del mundo está en un país de América: trasladó a más de 100 millones de personas y superó a China

El aeropuerto más transitado del mundo mantiene su liderazgo con más de 106 millones de pasajeros, mientras el tráfico aéreo mundial enfrenta incertidumbre por la guerra en Medio Oriente.

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta retoma el primer lugar como el más transitado del mundo en 2025. Foto: AFP
Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta retoma el primer lugar como el más transitado del mundo en 2025. Foto: AFP | AFP | AFP

El aeropuerto más transitado del mundo volvió a ubicarse en Estados Unidos. El International Hartsfield-Jackson de Atlanta lideró el tráfico aéreo mundial en 2025 con 106,3 millones de pasajeros, según cifras preliminares del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World). El dato confirma su posición histórica en la aviación y lo coloca por encima de los principales hubs de Asia, incluido Shanghái Pudong.

El crecimiento del transporte aéreo también marcó el año. A nivel general, el número de viajeros alcanzó los 9.800 millones, lo que representa un aumento del 3,6% frente a 2024 y un 7,3% por encima de los niveles previos a la pandemia. Justin Erbacci, director general de ACI World, explicó que el avance estuvo impulsado por la circulación internacional. “Hemos visto crecimiento en todas las regiones, especialmente por los viajes entre países”, afirmó.

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Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta retoma el primer lugar como el más transitado del mundo en 2025

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta retoma el primer lugar como el más transitado del mundo en 2025. Foto: AFP

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Atlanta lidera el ranking de los aeropuertos más transitados del mundo

El Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta mantiene una hegemonía que se extiende por casi tres décadas. Ha ocupado el primer lugar en 27 de los últimos 28 años, con excepción de 2020. A pesar de su liderazgo, el volumen registrado en 2025 muestra una leve caída del 1,6% frente al año anterior.

El segundo puesto fue para Dubái, con 95,2 millones de usuarios, mientras Tokio Haneda alcanzó el tercer lugar con 91,7 millones. Dallas Fort Worth y Shanghái Pudong completan el top cinco, en un escenario donde Asia-Pacífico muestra señales de recuperación tras años de restricciones.

El informe además resalta el peso de Estados Unidos en la conectividad global. Cuatro de los diez aeropuertos más importantes se ubican en ese país, con una fuerte dependencia del flujo doméstico, que equivale entre el 80% y el 95% de sus operaciones.

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Ranking 2025: terminales con más pasajeros del mundo

El listado de 2025 refleja cambios impulsados por la reactivación del tránsito internacional. Shanghái Pudong protagonizó el mayor ascenso al pasar del décimo al quinto lugar, favorecido por la flexibilización de visados y la expansión de rutas. Guangzhou Baiyun también escaló posiciones hasta el noveno puesto.

Otros destacados incluyen Chicago O’Hare, Londres Heathrow, Estambul y Denver, todos con cifras superiores a los 80 millones de usuarios. En conjunto, los diez principales hubs concentran cerca del 9% del tráfico total.

Erbacci subrayó el papel estratégico de estas infraestructuras. “Estos centros facilitan el movimiento de personas y mercancías, impulsando el comercio, el turismo y el crecimiento económico”, sostuvo.

Crisis y combustible amenazan vuelos en 2026

El desempeño de la aviación mundial enfrenta incertidumbre para 2026. Factores como la geopolítica, el encarecimiento del combustible y la inflación generan presión sobre las rutas aéreas y los costos operativos. En algunos casos, los pasajeros ya optan por trayectos alternativos para evitar zonas afectadas por conflictos.

El suministro de combustible aparece como una de las mayores preocupaciones. “Si esta situación se prolonga, podría afectar la disponibilidad real y cambiar las decisiones de las aerolíneas”, advirtió Erbacci.

Además, las limitaciones de infraestructura y los retrasos en la entrega de aeronaves comienzan a frenar el crecimiento. A esto se suman los efectos de la economía global, que, aunque mostró resiliencia, mantiene riesgos por tensiones comerciales y políticas.

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