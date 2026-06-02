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Así es Nantianmen, el proyecto de China con cazas espaciales y tecnología militar que parece sacada de una película

Entre las capacidades planteadas destacan el vuelo hipersónico, la integración aire-espacio, la inteligencia artificial, las armas de energía dirigida y los sistemas autónomos no tripulados.

El proyecto Nantianmen en China ha captado atención por sus plataformas aeroespaciales y sistemas de combate futuristas
El proyecto Nantianmen en China ha captado atención por sus plataformas aeroespaciales y sistemas de combate futuristas | Foto: CCTV
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El proyecto Nantianmen ha vuelto a captar atención tras la difusión de nuevos detalles sobre sus plataformas aeroespaciales y sistemas de combate futuristas. Aunque se trata de una propiedad intelectual de ciencia ficción desarrollada en China y no de un programa militar operativo, sus conceptos incorporan tecnologías que especialistas consideran alineadas con tendencias reales de la defensa aeroespacial. Entre ellas destacan la integración aire-espacio, el vuelo hipersónico, la inteligencia artificial y los sistemas de combate no tripulados.

De acuerdo con el medio Xinhua, el universo Nantianmen fue lanzado en 2017 y ha generado decenas de diseños de armamento futurista. La iniciativa es gestionada por una filial de AVIC, el conglomerado estatal vinculado a la industria aeronáutica china. Su objetivo es construir un mundo ficticio donde grandes plataformas estratégicas, aeronaves espaciales y sistemas robóticos conforman un esquema integral de defensa.

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De la ciencia ficción a la realidad: las tecnologías de Nantianmen

Entre los equipos más conocidos figura el Baidi, un caza espacial con tecnología furtiva de espectro completo, capacidad de operación tripulada o no y alas de geometría variable que le permiten modificar su configuración aerodinámica durante el vuelo. También destaca el Xuannyu, una aeronave diseñada para operar dentro y fuera de la atmósfera, equipada conceptualmente con misiles hipersónicos, cañones de aceleración de partículas y armamento avanzado.

Otro elemento central es el Luanniao, un gigantesco portaaviones aeroespacial concebido para transportar decenas de aeronaves. A él se suma el Zihuo, una plataforma de despegue y aterrizaje vertical preparada para actuar en entornos complejos, incluida la baja gravedad. De acuerdo con CCTV, todo el sistema incorpora conceptos como propulsión aeroespacial de modo dual, armas de energía dirigida, metamateriales para sigilo y toma de decisiones asistida por inteligencia artificial.

El analista militar Song Zhongping declaró a Global Times que la integración del espacio y la atmósfera representa una dirección clave para la guerra del futuro. Según explicó, conceptos como los presentes en Nantianmen amplían la idea tradicional de superioridad hacia una combinación de dominio aéreo y espacial.

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El interés de Estados Unidos ante las ambiciones espaciales chinas

La atención internacional sobre Nantianmen también se relaciona con la presencia de maquetas a escala real en importantes exposiciones aeronáuticas de China. En algunos eventos, modelos como el Baidi compartieron espacio con desarrollos reales de la industria militar china, lo que alimentó especulaciones sobre posibles vínculos entre la ficción y futuros avances tecnológicos.

Expertos citados por medios chinos han señalado que varias capacidades mostradas en el proyecto guardan relación con investigaciones existentes sobre vuelo hipersónico, sistemas autónomos, armas de energía dirigida y plataformas reutilizables de conexión entre la Tierra y el espacio. Wang Zhiming afirmó en un reportaje de CCTV que la cuestión ya no es si estas tecnologías pueden desarrollarse, sino cuáles llegarán primero y cuándo alcanzarán madurez operativa.

El interés se extiende a Estados Unidos. Brandon Weichert, editor sénior de The National Interest, comparó Nantianmen con la iniciativa estadounidense conocida como “Guerra de las Galaxias” de la década de 1980. Según escribió, el proyecto podría funcionar como una poderosa herramienta de proyección tecnológica. Mientras tanto, el jefe de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, el general B. Chance Saltzman, ha advertido en diversas ocasiones sobre el rápido avance chino en capacidades relacionadas con el espacio, un ámbito que adquiere cada vez más relevancia estratégica.

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