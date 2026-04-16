El papa León XIV envía un fuerte mensaje en Bamenda, Camerún, denunciando el uso de la religión con fines de poder. | Foto: AFP

El papa León XIV envía un fuerte mensaje en Bamenda, Camerún, denunciando el uso de la religión con fines de poder. | Foto: AFP

El papa León XIV lanzó este jueves un contundente mensaje contra el uso de la religión con fines de poder, en medio de la creciente tensión internacional y tras recientes ataques de Donald Trump. Durante un encuentro por la paz celebrado en Bamenda, en el noroeste de Camerún, el pontífice denunció que la humanidad atraviesa un momento crítico marcado por la manipulación de lo sagrado.

El líder de la Iglesia católica advirtió que hay intereses que están instrumentalizando la fe para justificar conflictos y desigualdades. En ese contexto, afirmó que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, al tiempo que subrayó el papel de millones de personas solidarias que sostienen a las sociedades frente a la violencia.

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Durante su intervención en la Catedral de San José, el vicario de Cristo expresó una dura crítica contra quienes tergiversan la religión: “¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!”.

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Visita a una región marcada por la guerra y la crisis humanitaria

El jefe de la iglesia llegó el miércoles a Camerún y, tras cumplir compromisos oficiales en la capital, decidió trasladarse a Bamenda, una de las zonas más golpeadas por el conflicto que enfrenta desde 2016 a separatistas anglófonos con el Gobierno central. Esta crisis ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados.

De acuerdo con datos de la ONU, 1,8 millones de los cuatro millones de habitantes de las regiones anglófonas requieren asistencia humanitaria. Además, unos 250.000 niños han visto interrumpida su educación debido al cierre de escuelas provocado por la violencia.

En medio de este escenario, el pontífice destacó la iniciativa conjunta de musulmanes y cristianos que promueven la convivencia pacífica en la ciudad. “¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!”, exclamó.

Críticas a los “señores de la guerra” y a la economía del conflicto

También dirigió sus palabras a quienes perpetúan los conflictos armados, al señalar que la destrucción suele ser inmediata, pero la reconstrucción puede tomar generaciones. “Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir”, afirmó.

En esa misma línea, denunció la desproporción entre los recursos destinados a la guerra y los asignados al bienestar social. “Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar”, añadió.

Asimismo, criticó a quienes explotan los recursos naturales en contextos de conflicto, señalando que “suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”.

Finalmente, reiteró su diagnóstico global: “El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios”.

Polémica en el Pentágono

En paralelo, una controversia surgió en EE. UU. tras la difusión de un video en el que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recita un supuesto versículo bíblico durante un servicio religioso en el Pentágono. El fragmento, sin embargo, corresponde a una versión ficticia popularizada por la película “Pulp Fiction” (1994).

El texto citado es una adaptación del pasaje de Ezequiel 25:17, conocido por ser recitado por el personaje interpretado por Samuel L. Jackson antes de cometer un asesinato en la cinta. En realidad, dicha versión no forma parte de las escrituras y tiene su origen en una reinterpretación previa de una película japonesa de 1973.

El video se viralizó rápidamente, generando confusión sobre si el funcionario creía estar citando un pasaje bíblico auténtico. No obstante, un análisis completo de la grabación muestra que Hegseth presentó el texto como “una oración” atribuida a un piloto estadounidense, sin mencionar su procedencia cinematográfica.