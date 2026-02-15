Administración Trump asegura que ayuda médica enviada a Venezuela será reembolsada por el régimen de Delcy Rodríguez

Este abastecimiento se suma a un plan propuesto por el Departamento de Estado para estabilizar y facilitar la transición democrática en Venezuela. | Composición LR | AFP

Delcy Rodríguez y Estados Unidos siguen trabajando en un plan para la recuperación de la diplomacia, las relaciones bilaterales y la confianza, las cuales fueron deterioradas a lo largo de los años por el régimen chavista. Una de estas primeras acciones de colaboración en pro del pueblo fue anunciada el último viernes 13 de febrero, cuando la encargada de Negocios de la nación norteamericana en Caracas, Laura Dogu, confirmó la entrega de más de seis toneladas de medicamentos provenientes de Washington.

Sin embargo, según informó la administración de Donald Trump a través de la oficina instalada en la capital venezolana, estos miles de kilos deberán ser pagados por el actual Gobierno de transición.

"No es solo caridad"

La jefatura de la misión diplomática estadounidense en la región del Caribe afirmó, a través de un mensaje compartido por X (antes Twitter), que "Estados Unidos se enorgullece de facilitar la adquisición y entrega de suministros médicos al pueblo venezolano", pero subrayó que estos esfuerzos no son un acto benevolente, sino que esconden un interés económico detrás.

De acuerdo con la oficina, en coordinación con el interinato de Delcy Rodríguez, quien se mostró abierta a recibir toda ayuda del país norteamericano, las autoridades provisionales de Caracas "han acordado reembolsar a Estados Unidos el costo de estos y cualquier concesión futura".

Sin entrar en detalles sobre los tipos de medicamentos que llegaron, Félix Plasencia, representante diplomático de Venezuela ante EE. UU., aseguró el viernes a la estatal Venezolana de Televisión (VTV) que este es el primer traslado de suministros médicos, lo que deja abierta la posibilidad de que se reciban nuevos cargamentos.

Plan de tres fases de Marco Rubio

Este abastecimiento de ayuda médica forma parte del programa trifásico propuesto por el Departamento de Estado para "apoyar la recuperación económica y la reconciliación política", además de concluir la transición hacia una nueva etapa democrática en el país.

Este plan consiste en la "estabilización, recuperación y transición" de la región llanera, orientándola hacia un entorno "estable, próspero y democrático que sirva como mercado para los productos e innovaciones estadounidenses".

Después de que la Casa Blanca reconociera oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, la administración norteamericana comenzó con un plan de colaboración con matices de amenaza para obligar al neochavismo a colaborar con su gestión, otorgándole beneficios en el suministro petrolero y el control del comercio de este hidrocarburo como parte de un plan de reinserción al mercado global.

El 13 de febrero, el Departamento del Tesoro de Trump anunció dos nuevas licencias para que petroleras extranjeras operen en territorio venezolano, beneficiando especialmente a la española Repsol y las británicas BP y Shell, además de reforzar la colaboración con la estadounidense Chevron, la única que mantuvo una licencia operativa continua en los últimos años.

EE. UU. incauta un petrolero en el océano Índico

El Departamento de Defensa, liderado por Pete Hegseth, anunció el 15 de febrero que interceptó un buque petrolero en aguas del océano Índico que, conforme con Washington, violaba las restricciones sobre el crudo relacionadas con Venezuela y Cuba. "El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico", afirmó.

"Durante la noche del 14 de febrero, las fuerzas estadounidenses realizaron un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Verónica III sin incidentes en el área de responsabilidad del INDOPACOM —Comando Indo-Pacífico—", se lee en la publicación del Pentágono, mientras advirtieron que "las aguas internacionales no son santuario". "Por tierra, aire o mar, los encontraremos y les haremos justicia", puntualizó.

La embarcación fue identificada por el sitio Marine Traffic como un navío con bandera panameña, el cual, según aclaró The New York Times, es uno de los 16 barcos sancionados por EE. UU. que habrían intentado evadir el bloqueo impuesto por Washington. Mientras tanto, la revista Times agregó que el Verónica III, a principios de enero, intentó eludir la vigilancia estadounidense bajo el nombre de "DS Vector" y con datos falsos en sus coordenadas para aparentar estar frente a las costas de Nigeria.

El presidente Trump, tras el bombardeo en Caracas del 3 de enero de 2026, lleva a cabo un plan para apoderarse por completo de la reserva de petróleo más grande del mundo, en Venezuela, tomando las riendas comerciales de estas y señalando a dedo con qué países comerciar el crudo y con quién no. Otra herramienta de presión que utiliza a su favor son los aranceles, y Cuba es un claro ejemplo de ello, ya que el republicano afirmó imponer estos gravámenes a cualquier país que venda "directa o indirectamente" este recurso energético a la isla, empujándola cada vez más a una catástrofe económica que podría llevarla a una ruina aún mayor.