Jefe del Parlamento chavista descarta elecciones en Venezuela bajo la excusa de la falta de "una economía de mercado libre"

El chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN), declaró este martes que no habrá elecciones presidenciales en un futuro cercano, ya que no es la prioridad inmediata del actual régimen presidido por su hermana Delcy.

Según confirmó Rodríguez, por lo pronto, lo importante es lograr estabilidad en el país, debido a los cambios que se desencadenaron tras la caída de Nicolás Maduro.

Fraude y nuevas elecciones en Venezuela

La oposición venezolana, tras el fraude electoral de 2024, reclama el respeto de la voluntad popular que dio como ganador a Edmundo González Urrutia o, en su defecto, que se realicen nuevos comicios presidenciales con las garantías correspondientes.

En primera instancia, la idea fue rechazada por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., a quien Donald Trump colocó delante de la misión para la recuperación de Venezuela. Y hoy, 10 de febrero, fue descartada también por el Congreso venezolano.

"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato", señaló Rodríguez al medio conservador Newsmax, en su primera entrevista internacional que concede en 2026, y agregó que primero buscan "la estabilidad para Venezuela y la reconciliación de Venezuela".

Elecciones y acuerdos con la oposición venezolana

Según aseguró Rodríguez en su conversación con el periodista estadounidense Rob Schmitt, las puertas a las elecciones presidenciales no están cerradas y que estas se llevarán a cabo en su debido momento, si se "logra avanzar en la estabilización nacional" y se llega a "un acuerdo con todos los sectores de la oposición".

Otro de los puntos clave abordados por el chavismo para la transformación democrática que viene pasando el país del Caribe es la observación internacional, que, en esta oportunidad, contaría con una participación más activa por parte de Estados Unidos. "Permíteme no hablar de un solo nombre, porque hay muchos actores en el extranjero que deben ser incluidos en la conversación", señaló tras ser consultado por el papel que jugaría la nobel de la Paz María Corina Machado.

Asimismo, incluyó a la Ley de Amnistía, que busca excarcelar a los presos políticos encarcelados desde 1999, como una de estas garantías del régimen para llegar a una reconciliación nacional, "promoviendo que todos los sectores de la oposición en el exterior cumplan la ley y puedan volver al país".

El chavismo reconoce "errores"

El presidente de la AN aprovechó su momento frente a cámaras a modo de confesionario e indicó que el desarrollo en Venezuela había sido limitado por el "bloqueo" económico perpetrado desde Estados Unidos. Además, reconoció que el régimen chavista ha "cometido algunos errores".

Sin embargo, afirmó que esta es una "oportunidad de oro" para reinvindicarse y avanzar en promoción de "la salud, la educación y la cultura a través de una economía de libre mercado". "Tenemos un futuro brillante por delante", puntualizó.

Rodríguez también mira con optimismo esta nueva relación que se está estableciendo con el presidente Trump, mientras propone que ambos gobiernos pueden trabajar en "beneficio mutuo". "En los últimos 33 días las cosas han avanzado muy rápido, muy intenso", añadió.