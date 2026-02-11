HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Secretario de Energía de EE. UU. se reúne con Delcy Rodríguez para avanzar en la reactivación del sector petrolero en Venezuela

Las nuevas licencias de Estados Unidos permiten a empresas como SLB, Halliburton y Baker Hughes operar en el país, con metas de aumentar la producción de crudo un 18 % para 2026.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, llega a Venezuela para impulsar la reactivación del sector petrolero.
El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, llega a Venezuela para impulsar la reactivación del sector petrolero.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este miércoles 11 de febrero a Venezuela para reunirse con la presidenta interina y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, en un intento por avanzar en la reactivación del sector petrolero del país. La visita representa el contacto de más alto nivel entre Washington y Caracas.

El encuentro se produce en medio de un giro en la política energética venezolana, marcado por reformas legales, la flexibilización de sanciones estadounidenses y un esfuerzo por atraer inversiones extranjeras. Tanto EE. UU. como el gobierno interino de la nación caribeña han manifestado su interés en reconstruir la industria petrolera, considerada clave para la recuperación económica nacional.

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa sale de prisión y cumple arresto domiciliario en su casa en Maracaibo

lr.pe

EE. UU. impulsa licencias para reactivar la industria petrolera

La administración Trump emitió una licencia general que autoriza a empresas de servicios petroleros a operar en Venezuela bajo condiciones limitadas. La medida permite a firmas estadounidenses explorar, desarrollar y producir petróleo y gas natural, según informó el Departamento del Tesoro.

Esta decisión se suma a una serie de pasos recientes para incentivar la recuperación de la producción venezolana, incluyendo autorizaciones para exportación, transporte, refinación y comercialización de crudo. Las nuevas licencias abarcan tareas técnicas como el mapeo geológico, el análisis de reservorios y otras actividades clave para reiniciar la producción, aunque no permiten la creación de nuevos joint ventures en el país.

FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

lr.pe

Empresas líderes regresan al mercado venezolano

Las compañías de servicios petroleros SLB Ltd., Halliburton Co. y Baker Hughes Co. lideran el sector y figuran entre las principales beneficiadas por las nuevas autorizaciones de Washington. Estas firmas suelen encargarse de evaluar yacimientos, perforar pozos y optimizar la producción en campos maduros.

SLB ya mantiene operaciones en Venezuela en colaboración con Chevron Corp., bajo una licencia especial otorgada por Estados Unidos. Otras grandes empresas habían reducido o cerrado sus actividades en el país durante el periodo de mayor control estatal y sanciones, pero las recientes medidas abren la puerta a un retorno gradual del capital y la tecnología extranjera.

Reformas energéticas y metas de producción en Venezuela

El Parlamento venezolano aprobó en enero una reforma a la Ley de Hidrocarburos que facilita los negocios con empresas extranjeras y busca incrementar el flujo de dólares hacia el país. Este cambio marca un viraje respecto al modelo estatista previo y apunta a dinamizar la inversión privada en el sector energético.

Gracias a estas reformas, Venezuela se ha fijado como meta aumentar su producción de crudo un 18 % en 2026, tras haber alcanzado en 2025 una cuota de 1,2 millones de barriles diarios, un repunte significativo frente a los mínimos históricos de 2020. El país posee las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, lo que refuerza su potencial como actor clave en el mercado energético global.

