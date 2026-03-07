Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa
Este sábado arranca la jornada final de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley. Con la mayoría de equipos ya clasificados a los playoffs, solo faltan definir sus puestos.
La última fecha de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26 inicia este sábado 7 de marzo con tres partidos, de los cuales destaca el Universitario vs San Martín. Las Pumas tienen la gran chance de desplazar a su rival de turno del segundo lugar de la tabla de posiciones luego de la resta de puntos al equipo santo por alineación indebida ante Circolo.
El líder de la clasificación, Alianza Lima, cerrará esta instancia frente a Deportivo Soan, que necesita ganar para quedarse con el último cupo a la tercera etapa (playoffs). El resto de equipos también irán por una victoria que les permita mejorar su ubicación final.
Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026
Así está la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 9. A San Martín le restaron los dos puntos de su victoria ante Circolo, aunque la apelación al fallo aún está pendiente de resolución.
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Alianza Lima
|19
|17
|2
|52:17
|49
|2.
|San Martín*
|19
|15
|4
|51:23
|45
|3.
|Universitario
|19
|15
|4
|49:20
|44
|4.
|Deportivo Géminis
|19
|11
|8
|38:31
|31
|5.
|Regatas Lima
|19
|11
|8
|41:33
|30
|6.
|Atlético Atenea
|19
|10
|9
|41:35
|32
|7.
|Circolo Sportivo Italiano*
|19
|9
|10
|34:39
|27
|8.
|Deportivo Soan
|19
|5
|14
|28:45
|18
|9..
|Rebaza Acosta
|19
|5
|14
|26:48
|15
|10.
|Olva Latino
|19
|5
|14
|22:49
|14
Liga Peruana de Vóley, fecha 9: partidos de hoy
Así se jugarán los partidos de esta última fecha en la Liga Peruana de Vóley 2026. Para este sábado 7 de marzo están programados los primeros tres cruces.
Sábado 7 de marzo
- Circolo vs Olva Latino
- Hora: 2.45 p. m.
- Atenea vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
- Universitario vs San Martín
- Hora: 7.00 p. m.
Domingo 8 de marzo
- Géminis vs Rebaza Acosta
- Hora: 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Hora: 5.00 p. m.
Programación de los partidos de este sábado 7 de marzo. Foto: Liga Peruana de Vóley
¿Cómo ver la Liga Peruana de Vóley HOY?
La transmisión de todos los partidos en esta Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina (canal 2) en TV por señal abierta. Por internet, se podrá ver a través de la web y app de esta casa televisora, pero también en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page de la Liga Peruana de Vóley Betsson por Facebook.