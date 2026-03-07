HOYSuscripcion LR Focus

33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
Deportes

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

Este sábado arranca la jornada final de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley. Con la mayoría de equipos ya clasificados a los playoffs, solo faltan definir sus puestos.

Alianza Lima, San Martín y Universitario ocupan los 3 primeros puestos de la tabla. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley
La última fecha de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26 inicia este sábado 7 de marzo con tres partidos, de los cuales destaca el Universitario vs San Martín. Las Pumas tienen la gran chance de desplazar a su rival de turno del segundo lugar de la tabla de posiciones luego de la resta de puntos al equipo santo por alineación indebida ante Circolo.

El líder de la clasificación, Alianza Lima, cerrará esta instancia frente a Deportivo Soan, que necesita ganar para quedarse con el último cupo a la tercera etapa (playoffs). El resto de equipos también irán por una victoria que les permita mejorar su ubicación final.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Alianza Lima vóley, podría llegar al poderoso Fluminense según medio brasileño

lr.pe

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026

Así está la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 9. A San Martín le restaron los dos puntos de su victoria ante Circolo, aunque la apelación al fallo aún está pendiente de resolución.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1917252:1749
2.San Martín*1915451:2345
3.Universitario1915449:2044
4.Deportivo Géminis1911838:3131
5.Regatas Lima1911841:3330
6.Atlético Atenea1910941:3532
7.Circolo Sportivo Italiano*1991034:3927
8.Deportivo Soan1951428:4518
9..Rebaza Acosta1951426:4815
10.Olva Latino1951422:4914

Liga Peruana de Vóley, fecha 9: partidos de hoy

Así se jugarán los partidos de esta última fecha en la Liga Peruana de Vóley 2026. Para este sábado 7 de marzo están programados los primeros tres cruces.

Sábado 7 de marzo

  • Circolo vs Olva Latino
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Atenea vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Universitario vs San Martín
  • Hora: 7.00 p. m.

Domingo 8 de marzo

  • Géminis vs Rebaza Acosta
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Hora: 5.00 p. m.
Programación de los partidos de este sábado 7 de marzo. Foto: Liga Peruana de Vóley

PUEDES VER: Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: 'Las extranjeras no mejoran el campeonato'

lr.pe

¿Cómo ver la Liga Peruana de Vóley HOY?

La transmisión de todos los partidos en esta Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina (canal 2) en TV por señal abierta. Por internet, se podrá ver a través de la web y app de esta casa televisora, pero también en el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page de la Liga Peruana de Vóley Betsson por Facebook.

Universitario vs San Martín vía Latina: hora del partido de hoy por la Liga Peruana de Vóley

Facundo Morando, DT de Alianza Lima vóley, podría llegar al poderoso Fluminense según medio brasileño

Antonio Rizola, DT de Perú, criticó el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Las extranjeras del equipo no mejoran el campeonato"

Entrenador de fútbol fue asesinado por sicarios que lo atacaron en plena vía pública en el Callao

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

