Fútbol Peruano

Universitario vs Los Chankas EN VIVO: pronósticos, horario y canal TV para ver el partido de HOY por la Liga 1

Andahuaylas será testigo de un partidazo por la punta de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1. Sigue la transmisión del Universitario vs Los Chankas.

Universitario y Los Chankas se encuentran invictos en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Universitario y Los Chankas se encuentran invictos en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY juegan un duelo clave por la punta del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas visitan a los guerreros en el Andahuaylas, a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.

Los merengues tendrán la dura misión de sumar de visita ante un equipo que se está consolidando como la gran sorpresa de la temporada 2026.

PUEDES VER: Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

lr.pe
Universitario viene de imponerse ante FC Cajamarca en el Monumental. Foto: Universitario de Deportes

Universitario viene de imponerse ante FC Cajamarca en el Monumental. Foto: Universitario de Deportes

¿A qué hora juega Universitario vs Los Chankas?

En suelo peruano, el partido entre Los Chankas vs Universitario por el Torneo Apertura 2026 iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Los Chankas?

La transmisión por TV del Universitario vs Los Chankas se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Universitario vs Los Chankas por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Los Chankas gratis, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

PUEDES VER: Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

lr.pe

Alineaciones Universitario vs Los Chankas: posibles formaciones

Javier Rabanal no integró a su lista de convocados a Sekou Gassama y Horacio Calcaterra. Por su parte, Walter Paolella no contará con Franco Saravia, Juan Ospina y Gonzalo Rizzo.

  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
  • Los Chankas: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz; Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzáles, Brian Guevara; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero.

Pronóstico Universitario vs Los Chankas

Las cuotas en las principales casas de apuestas muestran un ventaja a favor de Universitario, pese a que jugará de visitante en la altura.

  • Betsson: gana Los Chankas (4.30), empate (3.05), gana Universitario (1.95)
  • Betano: gana Los Chankas (4.75), empate (3.05), gana Universitario (1.85)
  • 1XBet: gana Los Chankas (4.65), empate (3.04), gana Universitario (1.89)
  • Coolbet: gana Los Chankas (4.52), empate (3.10), gana Universitario (1.90)
  • Doradobet: gana Los Chankas (5.33), empate (3.00), gana Universitario (1.95)
