Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

Delia Espinoza disputará el decanato del CAL este 14 de marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Delia Espinoza disputará el decanato del CAL este 14 de marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

El Comité Electoral del CAL rechazó la tacha que buscaba excluir a Delia Espinoza como candidata al decanato del Colegio de Abogados de Lima en las elecciones CAL 2026. La decisión permite que la aspirante continúe en la contienda interna que definirá al próximo titular del decanato del gremio de abogados de Lima.

Según informó el periodista Diego Casimiro, el órgano electoral adoptó esta decisión en una sesión extraordinaria realizada el 27 de febrero. El comunicador difundió el acta oficial del comité, documento que expone los argumentos con los que se resolvió el recurso presentado contra la candidatura de Delia Espinoza.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El acta precisa que la tacha fue presentada por el abogado Wilber Medina el 18 de febrero de 2026. Sin embargo, el cronograma oficial de las elecciones CAL 2026 establecía que ese tipo de recursos solo podían presentarse entre el 5 y el 9 de febrero.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima concluyó que el pedido no cumplió con los requisitos del reglamento. Además del problema del plazo, el expediente no adjuntó el comprobante del pago de la tasa correspondiente, un requisito obligatorio para que una tacha sea admitida dentro del proceso electoral del CAL.

PUEDES VER: Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Delia Espinoza: tacha fue rechazada por presentarse fuera de plazo y sin pago de tasa

El acta del Comité Electoral del CAL explica que el reglamento del proceso establece etapas claras dentro de las elecciones CAL 2026. Una de ellas corresponde al periodo de presentación de tachas contra candidatos al decanato. Ese plazo forma parte del cronograma oficial que rige todo el proceso del Colegio de Abogados de Lima.

El documento señala que el recurso presentado contra Delia Espinoza ingresó cuando esa etapa ya había concluido. Por ese motivo, el comité recordó el principio de preclusión electoral. Este criterio establece que cada fase del proceso se cierra cuando vence el plazo y no puede reabrirse posteriormente.

El Comité Electoral también evaluó el cumplimiento de los requisitos formales. El reglamento exige el pago de una tasa equivalente al 10% de la UIT para presentar una tacha. En el expediente revisado por el CAL no apareció el recibo que acredite ese pago, por lo que el recurso quedó incompleto.

El acta agrega otro detalle del procedimiento interno. La secretaria del comité electoral, Delia Muñoz Muñoz, decidió inhibirse de participar en la discusión y en la votación del caso. Según se indica en el documento, la funcionaria comunicó que mantiene una relación de amistad profesional con el abogado que presentó la tacha. Finalmente, el comité declaró improcedente el recurso y confirmó que Delia Espinoza seguirá como candidata al decanato del Colegio de Abogados de Lima en las elecciones CAL 2026.