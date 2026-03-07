HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga
En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     En VIVO | Partido Barcelona vs Athletic Club por LaLiga     
Política

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

El Comité Electoral del CAL declaró improcedente el recurso presentado por el abogado Wilber Medina contra Delia Espinoza en el proceso de elecciones del gremio. El acta señala que la solicitud se presentó fuera del plazo fijado por el cronograma y no incluyó el pago de la tasa exigida por el reglamento del Colegio.

Delia Espinoza disputará el decanato del CAL este 14 de marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
Delia Espinoza disputará el decanato del CAL este 14 de marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

El Comité Electoral del CAL rechazó la tacha que buscaba excluir a Delia Espinoza como candidata al decanato del Colegio de Abogados de Lima en las elecciones CAL 2026. La decisión permite que la aspirante continúe en la contienda interna que definirá al próximo titular del decanato del gremio de abogados de Lima.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según informó el periodista Diego Casimiro, el órgano electoral adoptó esta decisión en una sesión extraordinaria realizada el 27 de febrero. El comunicador difundió el acta oficial del comité, documento que expone los argumentos con los que se resolvió el recurso presentado contra la candidatura de Delia Espinoza.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

lr.pe

El acta precisa que la tacha fue presentada por el abogado Wilber Medina el 18 de febrero de 2026. Sin embargo, el cronograma oficial de las elecciones CAL 2026 establecía que ese tipo de recursos solo podían presentarse entre el 5 y el 9 de febrero.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima concluyó que el pedido no cumplió con los requisitos del reglamento. Además del problema del plazo, el expediente no adjuntó el comprobante del pago de la tasa correspondiente, un requisito obligatorio para que una tacha sea admitida dentro del proceso electoral del CAL.

PUEDES VER: Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

lr.pe

Delia Espinoza: tacha fue rechazada por presentarse fuera de plazo y sin pago de tasa

El acta del Comité Electoral del CAL explica que el reglamento del proceso establece etapas claras dentro de las elecciones CAL 2026. Una de ellas corresponde al periodo de presentación de tachas contra candidatos al decanato. Ese plazo forma parte del cronograma oficial que rige todo el proceso del Colegio de Abogados de Lima.

El documento señala que el recurso presentado contra Delia Espinoza ingresó cuando esa etapa ya había concluido. Por ese motivo, el comité recordó el principio de preclusión electoral. Este criterio establece que cada fase del proceso se cierra cuando vence el plazo y no puede reabrirse posteriormente.

PUEDES VER: Encuesta presidencial: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos

lr.pe

El Comité Electoral también evaluó el cumplimiento de los requisitos formales. El reglamento exige el pago de una tasa equivalente al 10% de la UIT para presentar una tacha. En el expediente revisado por el CAL no apareció el recibo que acredite ese pago, por lo que el recurso quedó incompleto.

El acta agrega otro detalle del procedimiento interno. La secretaria del comité electoral, Delia Muñoz Muñoz, decidió inhibirse de participar en la discusión y en la votación del caso. Según se indica en el documento, la funcionaria comunicó que mantiene una relación de amistad profesional con el abogado que presentó la tacha. Finalmente, el comité declaró improcedente el recurso y confirmó que Delia Espinoza seguirá como candidata al decanato del Colegio de Abogados de Lima en las elecciones CAL 2026.

Notas relacionadas
Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Gunther Gonzales juró como representante del CAL ante el JNE tras ser proclamado como ganador en las elecciones

Gunther Gonzales juró como representante del CAL ante el JNE tras ser proclamado como ganador en las elecciones

LEER MÁS
CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista segunda vuelta

CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista segunda vuelta

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

LEER MÁS
Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

LEER MÁS
Fiscalía investiga contratos de más de S/97 millones de soles entre la MML y estudio de abogados de amigo de Rafael López Aliaga

Fiscalía investiga contratos de más de S/97 millones de soles entre la MML y estudio de abogados de amigo de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY Liga 1 2026 vía L1 Max

Política

La vez que Wolfgang Grozo llamó ''violentistas'' a manifestantes contra Boluarte: "Militares hicieron debido uso de la defensa"

Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

La vez que Wolfgang Grozo llamó ''violentistas'' a manifestantes contra Boluarte: "Militares hicieron debido uso de la defensa"

Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025