Al menos una decena de familiares de los presos políticos aún cautivos en Venezuela comenzaron una huelga de hambre en busca de presionar el avance de las liberaciones y en señal de protesta por el aplazamiento de la ley de amnistía, según informó AFP. “Que ya se concrete y sea real la liberación de todos”, indicó Evelyn Quiro, funcionaria del servicio de migración, para la agencia de noticias.

El pasado 12 de enero, el Parlamento pospuso el debate final para la aprobación de la medida anunciada por Delcy Rodríguez. Las esperanzas de los afectados por las capturas ilegales por parte del régimen se ven puestas en esta legislación que sigue sin llegar.

Según el último reporte de Foro Penal, 644 personas se mantienen presas por motivos opositores. Del total, 564 son hombres y 80 mujeres, explica el boletín, el mismo que recuenta que entre ellos, 459 son civiles y 185 militares. La ONG también dio a conocer que, desde el inicio del proceso el 8 de enero, se han realizado 431 excarcelaciones.

Confirman liberaciones durante la jornada

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que 17 presos políticos fueron dejados en libertad el 14 de febrero en el centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana, también llamado Zona 7. “Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos”, añadió en su comunicado mediante la plataforma X, antes Twitter.

Aunque el hecho resultó en una alegría para los manifestantes, el hermano de la encargada chavista no se pronunció sobre el proyecto de ley que mantiene en vilo a docenas de personas. Cabe indicar que el propio chavismo niega la existencia de capturas por causas políticas, indicando que las privaciones se dieron por delitos cometidos.