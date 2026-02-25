Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina
Su patrimonio supera los US$39 mil millones. Sobre la app, ganó popularidad en la región gracias a sus estratégicas ofertas que desafían a Shein.
Este empresario nacido en 1980 en Hangzhou, China, destaca en el ámbito internacional por su influencia en el sector del comercio electrónico. El ingeniero informático con maestría de la Universidad de Wisconsin laboró inicialmente en Google, sitio donde impulsó servicios tecnológicos antes de abandonar la compañía hacia el emprendimiento individual.
De acuerdo a Forbes, su enfoque estratégico permitió la fundación de plataformas disruptivas que transformaron los hábitos de consumo digital globales. El éxito culminó con el lanzamiento de Temu, aplicación que alcanzó una posición dominante como una de las herramientas más descargadas en el mundo, especialmente en América Latina.
¿Quién es el hombre que renunció a Google y creó Temu?
Colin Huang, identificado además como 'Huang Zheng', destaca por su trayectoria como ingeniero de software y emprendedor tras su salida de Google. Antes del debut de la conocida app en la región latina, el fundador consolidó diversas startups de juegos online y comercio electrónico. Estos proyectos iniciales le permitieron perfeccionar un modelo de negocio que vincula de forma directa a los productores con sus clientes finales.
La plataforma Pinduoduo representó su triunfo principal en la nación china bajo la estrategia de compras grupales y costos reducidos. Aquella vivencia previa cimentó el camino para su expansión global actual, la cual busca cautivar a audiencias fuera de Asia mediante una oferta competitiva. El éxito de este líder tecnológico radica en su capacidad para transformar la experiencia digital en un mercado masivo y accesible.
Su fortuna y la competencia a Shein
La riqueza del chino proviene directamente del auge de Pinduoduo, compañía que estableció en 2015. Esta plataforma evolucionó hacia su transformación en PDD Holdings, un coloso del intercambio mercantil que actualmente opera en la Bolsa de Nueva York. La consolidación de este imperio digital cimentó las bases financieras del empresario asiático, quien aprovechó el éxito previo para diversificar sus horizontes comerciales hacia mercados internacionales.
En septiembre de 2022, el magnate presentó Temu con el propósito de exportar su esquema de costes mínimos y conexión inmediata con fábricas orientales. Esta filial desafía a Shein mediante promociones drásticas y una presencia masiva en espacios de alta visibilidad, tales como el Super Bowl. Gracias a esta táctica de mercadotecnia feroz, la marca logró una expansión veloz por diversos continentes, desde Norteamérica hasta Latinoamérica y Europa.
El patrimonio neto de Huang alcanzó una cifra que, según estimaciones de Forbes en 2025, "rondará los US$39,1 mil millones". Dicha suma resulta de su propiedad en el grupo matriz y la tracción global de su nueva aplicación de compras. Este capital lo posiciona hoy como una de las figuras más poderosas dentro de la élite económica mundial y un referente del sector tecnológico.
El patrimonio de Colin Huang casi supera los US$40.000 millones. Foto: Bloomberg
El éxito de Temu en América Latina
La plataforma consolidó su triunfo internacional mediante tácticas de entrada agresivas. La marca combina precios ínfimos con campañas de cupones y una logística eficaz. Este modelo atrae a clientes que demandan opciones baratas frente a los sitios de comercio tradicionales. Bajo esta premisa, la empresa enfoca sus esfuerzos en la captación de usuarios con presupuestos ajustados.
El impacto en la región resultó notable, sobre todo en naciones con un alza en la adquisición de artículos importados por canales digitales. El éxito derivó de su fuerte exposición en redes sociales y convenios estratégicos con empresas de mensajería. Dichas acciones impulsaron la aceptación entre el público juvenil y los compradores cautos con sus finanzas.
Hitos importantes de Colin
Huang ha marcado la historia del mercado electrónico con iniciativas que combinan innovación tecnológica y modelos de negocio centrados en el usuario.
- Salió de Google para emprender en comercio tecnológico.
- Fundó Pinduoduo en 2015, un plus moderno en China.
- Pinduoduo salió a bolsa en Nasdaq en 2018.
- Lanzó Temu en 2022 para mercados internacionales.
- Temu se expandió a más de 90 mercados a mediados de 2025.
- Alcanzó una fortuna global, posicionándolo en rankings globales de millonarios.