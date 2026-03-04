HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Escándalo en Loreto: candidatos sentenciados mientras avanza crimen | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

La escalada de la guerra en Irán impulsó al dólar en América Latina tras el repunte del crudo Brent y la creciente demanda de activos refugio.

El dólar en América Latina se fortalece por la escalada del conflicto en Medio Oriente, afectando diversas monedas de la región. Foto: composición LR/AFP
El dólar en América Latina se fortalece por la escalada del conflicto en Medio Oriente, afectando diversas monedas de la región. Foto: composición LR/AFP

El dólar en América Latina registró un avance relevante tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. La guerra en Irán elevó la tensión en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de crudo, y empujó los precios del petróleo. Ese escenario generó mayor demanda de activos refugio y debilitó a varias monedas de la región frente a la divisa estadounidense.

El índice Bloomberg Dollar Spot mostró ganancias en paralelo al repunte del crudo Brent. Operadores del mercado cambiario atribuyeron la volatilidad cambiaria al temor de interrupciones en el suministro energético global. “El mercado reacciona ante cualquier riesgo sobre el flujo de petróleo”, explicó un analista financiero. La combinación de shock energético y búsqueda de cobertura fortaleció al billete verde en la región.

PUEDES VER: Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos lanzan operaciones contra organizaciones narcoterroristas

lr.pe

Energía e inflación presionan tipo de cambio

El aumento de las tarifas de los hidrocarburos impactó en economías importadoras de energía y elevó las expectativas de inflación. Un mayor costo de la nafta incide en combustibles, transporte y cadenas productivas. Esa presión complica las perspectivas de estabilidad de cargos y refuerza la cautela de los bancos centrales.

En este contexto, las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen como un factor decisivo. La Reserva Federal influye en torno a los flujos hacia mercados emergentes. “Si sostiene una postura restrictiva, el atractivo del dólar aumenta”, señaló un estratega consultado. Esa expectativa influyó en el desempeño del peso mexicano, el real brasileño, el peso chileno y el sol peruano, que registraron retrocesos frente a la moneda estadounidense.

La reacción no fue homogénea. Algunos países exportadores de materias primas energéticas podrían recibir ingresos adicionales por el alza del crudo Brent. Sin embargo, la incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente limitó ese efecto. La volatilidad cambiaria reflejó la preferencia por activos considerados más seguros en un entorno incierto.

PUEDES VER: Europa respalda a España ante las amenazas de Donald Trump por negarse a ceder bases para atacar Irán

lr.pe

Bolsas caen

La aversión al riesgo también impactó en las bolsas latinoamericanas. El índice MSCI Latam presentó pérdidas en línea con otros mercados emergentes. Inversionistas institucionales ajustaron posiciones ante la posibilidad de una prolongación de la guerra en Irán y sus efectos en la economía mundial.

Sectores sensibles al costo energético y al financiamiento externo mostraron retrocesos. El fortalecimiento de la moneda estadounidense encarece el crédito en dólares y afecta las expectativas corporativas. “En episodios de tensión geopolítica, el capital internacional prioriza liquidez”, afirmó un operador bursátil.

El ajuste respondió a un movimiento global más que a factores internos específicos. El aumento del petróleo, la presión inflacionaria y la política de la Reserva Federal configuraron un entorno desafiante con activos de peligro en la región.

Exportadores de crudo se beneficiarían

En el contexto de la guerra en Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz, los principales beneficiados en América Latina son los países exportadores de petróleo. Brasil y México pueden registrar mayores ingresos ante el alza del crudo Brent, lo que mejora su balanza comercial energética y fortalece las cuentas fiscales vinculadas al sector.

Colombia también recibe un impulso por su condición de productor, ya que un precio internacional más alto incrementa el valor de sus exportaciones. En contraste, las economías dependientes de importaciones energéticas enfrentan mayor presión sobre la inflación y el tipo de cambio.

PUEDES VER: La sucesión en Irán tras la muerte de Ali Jamenei: quién asume el poder y cómo funciona el sistema

lr.pe

El estrecho de Ormuz agrava el shock petrolero

El estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del tránsito mundial de hidrocarburos. Cualquier amenaza sobre esa ruta clave repercute de inmediato en los valores del combustible. La tensión derivada de la guerra en Irán elevó el importe del crudo Brent y reforzó la demanda de dólares en América Latina.

Especialistas en energía advirtieron que el mercado anticipa escenarios complejos. “No es necesario un bloqueo efectivo; basta la percepción de vulnerabilidad para que los precios reaccionen”, sostuvo un consultor del sector. Esa dinámica explica el fortalecimiento del índice Bloomberg Dollar Spot y la presión respecto a las monedas regionales.

Mientras persista la incertidumbre en Medio Oriente, el comportamiento del crudo y las decisiones de la Reserva Federal seguirán como variables centrales en el tipo de cambio y el desempeño de los mercados emergentes.

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

Un cine contra la censura en Irán: “Manuscripts Don´t Burn”

Un cine contra la censura en Irán: “Manuscripts Don´t Burn”

Principal asesor de Alí Jamenei asegura que Irán no negociará con EE. UU. y que está preparado para “continuar la guerra”

Principal asesor de Alí Jamenei asegura que Irán no negociará con EE. UU. y que está preparado para “continuar la guerra”

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán HOY, EN VIVO: últimas noticias, nuevas ofensivas, posible participación de Europa en la guerra y más

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán HOY, EN VIVO: últimas noticias, nuevas ofensivas, posible participación de Europa en la guerra y más

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

EE. UU. e Israel atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán

EE. UU. e Israel atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

