Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
CIDH condena a Perú por esterilización forzada | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Luego de quedarse afuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el entrenador del conjunto rojinegro admitió que se "tomaron malas decisiones" en el planteamiento frente a Cienciano.

Juan Reynoso afronta su segunda etapa al mando de Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/Andina/Conmebol
Juan Reynoso afronta su segunda etapa al mando de Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/Andina/Conmebol

Melgar de Arequipa afronta un momento complicado. El equipo comandado por Juan Reynoso, que empezó la temporada con varios triunfos auspiciosos, volvió a sumar un nuevo traspié y su reciente derrota en penales frente a Cienciano del Cusco determinó su eliminación de la Copa Sudamericana.

El rendimiento de los rojinegros desencadenó una serie de cuestionamientos hacia el popular 'Cabezón', quien sorprendió con algunos cambios en su alineación. Al finalizar el cotejo en el Inca Garcilaso de la Vega, el experimentado estratega hizo un mea culpa.

lr.pe

Juan Reynoso tras la eliminación de Melgar de la Copa Sudamericana

Juan Reynoso admitió que se tomaron malas decisiones en el primer tiempo del partido contra Cienciano; sin embargo, señlaó que a su equipo no le generaron muchas chances de gol.

"Veníamos con la ilusión de plantear el partido como se jugó en el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo tomamos malas decisiones porque, en el trámite del juego, más eran los gritos de la gente que el real peligro. No recuerdo una jugada importante que haya sacado 'Chani' (Cáceda). Creo que la gente se confunde: una cosa es una oportunidad manifiesta de gol y otra es la emoción, pero sí concuerdo en que no tuvimos nuestra mejor expresión", manifestó en conferencia de prensa.

Por otra parte, el técnico de 56 años se pronunció sobre el penal que falló el argentino Bernardo Cuesta. "Es nuestro capitán, nuestro líder. Lastimosamente hoy le tocó perder el penal, pero nos tenemos que levantar y enfocarnos en el torneo local", agregó.

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Melgar?

Melgar tendrá que visitar a Alianza Lima este lunes 9 de marzo. El compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 se encuentra programado para las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.

