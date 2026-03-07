HOYSuscripcion LR Focus

34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
Sociedad

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

Consulta aquí los resultados de los puntajes de la primera fecha del examen de admisión de la Decana de América .

Más de 9.000 postulantes participaron en la primera jornada del examen de admisión San Marcos 2026-II
Este sábado 7 de marzo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo la primera jornada del examen de admisión 2026-II, en la que 9.720 postulantes compiten por alcanzar una de las vacantes que ofrecen las áreas D (Ciencias Económicas) y E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales) en la Decana de América.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de estudiantes llegaron a la ciudad universitaria para rendir su prueba. De acuerdo con la rectora, Jerí Ramón Ruffner, 14.961 postulantes provienen de instituciones educativas de gestión estatal, lo que representa el 53,9% del total, mientras que 12.499 postulantes (45,1%) proceden de colegios particulares

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo

Los resultados del examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se podrán consultar en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) este sábado 7 de marzo. Sin embargo, se debe recordar que, ante la alta demanda de usuarios en el portal oficial, la página puede resultar no disponible o saturada. Puedes verificar el puntaje obtenido en la lista a continuación:

  • Resultados del examen de admisión del 7 de marzo: para conocer a detalle los puntajes obtenidos en las Áreas D y E ingresa AQUÍ .


Respecto a las modalidades de ingreso, el examen de admisión está dirigido a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), primeros lugares de secundaria, traslados internos y externos a nivel nacional, deportistas destacados, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad, comunidades nativas, entre otros.

Cronograma de exámenes de admisión

La Dirección General de Admisión (OCA) expuso el siguiente cronograma para los exámenes de admisión de la UNMSM, luego de la suspensión de la prueba que se llevó a cabo por la toma de la sede de la institución:

  • Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).
  • Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías)
  • Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana).
  • Domingo 15 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, Especialidad Medicina Humana).

Decana de América garantiza continuidad del proceso de admisión

Tras las recientes normas adoptadas por el Gobierno debido a la escasez de gas, la universidad dispuso sus buses institucionales, conocidos como “Burros”, para trasladar a postulantes de distintos puntos de la capital y evitar retrasos en su llegada a la Ciudad Universitaria.

“Las fechas del examen de admisión, contempladas para los días 7, 8, 14 y 15 de marzo del años en curso se mantienen de acuerdo a las normas establecidas por el Reglamento del Examen de Admisión ya señalado”, precisaron.

