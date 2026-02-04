El objetivo de la resolución es que Maduro, capturado el 3 de enero y bajo custodia en Nueva York, sea juzgado ante los tribunales argentinos por presuntos crímenes de lesa humanidad. | Composición LR/AFP/CDN

El objetivo de la resolución es que Maduro, capturado el 3 de enero y bajo custodia en Nueva York, sea juzgado ante los tribunales argentinos por presuntos crímenes de lesa humanidad. | Composición LR/AFP/CDN

La Justicia federal argentina formalizó este miércoles 4 de febrero de 2026 el pedido de extradición de Nicolás Maduro ante las autoridades de Estados Unidos. El juez federal Sebastián Ramos firmó la resolución que ordena el envío de un exhorto internacional bajo el "Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país”, se lee. El objetivo es que el exdictador, capturado el 3 de enero y bajo custodia en Nueva York, sea juzgado ante los tribunales argentinos por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen en Venezuela.

Esta solicitud judicial utiliza como base legal el principio de jurisdicción universal, el cual faculta a un Estado para procesar delitos graves contra los derechos humanos sin importar el territorio o la nacionalidad de las víctimas. Con este mecanismo, el magistrado busca que el chavista comparezca en una indagatoria vinculada a la causa penal que inició en Argentina hace tres años.

TE RECOMENDAMOS ¿RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI PASAN A SEGUNDA VUELTA? | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Otras denuncias contra Maduro desde 2023

La causa judicial contra Nicolás Maduro inició en 2023 tras las denuncias que diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron ante la Justicia federal de Argentina. Estas acusaciones señalaron graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen del chavista venezolano.

El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) lideró la querella inicial por delitos de tortura, persecución política y desapariciones forzadas. Poco después, la Clooney Foundation for Justice (CFJ) sumó una denuncia por ejecuciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad. Ambas acciones legales se fusionaron bajo la Causa N° 2001/2023 para fortalecer la investigación penal contra los integrantes del Gobierno de Venezuela.

El proceso alcanzó un hito relevante en septiembre de 2024, fecha en la que los tribunales argentinos dictaron la captura internacional de Maduro y otros altos funcionarios venezolanos. La justicia determinó la existencia de un plan sistemático de represión y abusos contra la población civil. Esta orden judicial busca asegurar la comparecencia de los señalados ante las autoridades competentes por sus actos de violencia institucional.

El principio de jurisdicción universal que aplica Argentina

Argentina destaca como uno de los países con mayor actividad en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Esta facultad legal permite que los tribunales nacionales investiguen y procesen crímenes internacionales graves, como los crímenes de lesa humanidad, incluso si estos carecen de un vínculo territorial directo con la nación.

Un precedente fundamental es el caso de la comunidad Rohingya en Myanmar. En este proceso, la justicia argentina inició una investigación por genocidio y otros delitos atribuidos a líderes militares birmanos. Asimismo, en 2024, el país abrió una causa penal contra altos funcionarios del régimen de China por presuntas violaciones a los derechos de la minoría uigur.

Este enfoque jurídico posee una base sólida en la Constitución argentina. Gracias a esta estructura legal, Argentina funciona como un foro alternativo para la justicia global. La nación sudamericana interviene en situaciones donde los Estados en que ocurrieron los hechos muestran incapacidad o falta de voluntad para realizar las investigaciones pertinentes.