Un incidente ocurrió en el Caribe cuando un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos y un barco de suministro colisionaron durante un reabastecimiento en alta mar. El enfrentamiento involucró al USS Truxtun, un destructor de la clase Arleigh Burke, y al USNS Supply, un buque de apoyo logístico rápido del tipo Supply.

La colisión dejó dos miembros de la tripulación heridos con lesiones leves, aunque ambos se encuentran estables, según informó el coronel Emmanuel Ortiz, portavoz del Comando Sur, quien fue citado por The Wall Street Journal. A pesar del choque, los dos buques continúan operando sin inconvenientes, y las autoridades confirmaron que los navíos pueden seguir navegando sin riesgos adicionales.

Accidente en medio de movimientos militares

El hecho se da en medio de una escalada de la presencia militar estadounidense —especialmente en torno a Venezuela y sus aguas adyacentes— comenzó a mediados de agosto de 2025, cuando el Departamento de Defensa ordenó el despliegue de embarcaciones de guerra, tropas y aeronaves en esa región bajo la denominada Operación Southern Spear.

Tropas y equipo naval comenzaron a concentrarse en el sur del mar Caribe y en bases como Roosevelt Roads en Puerto Rico, con un aumento progresivo del número de naves y fuerzas hasta incluir portaaviones, destructores, submarinos y miles de efectivos hacia finales del año pasado.

Ataques e intercepciones

Según información verificada en fuentes abiertas, desde septiembre de 2025 la administración Trump llevó a cabo ataques contra barcos que Washington identifica como operadas por narcotraficantes.

De acuerdo con esos datos públicos, hasta el 23 de enero de 2026 se habían realizado alrededor de 36 escaladas que impactaron 37 embarcaciones, con un saldo de al menos 117 personas fallecidas en dichas acciones, conforme a informes sobre estas operaciones difundidos por el propio gobierno estadounidense en medios oficiales y documentados en resúmenes públicos.

Estados Unidos también ha interceptado y detenido un promedio de 8 buques petroleros sancionados en aguas del Caribe, dentro de una llamada bloqueo o interceptación de barcos relacionados con Venezuela.