Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

El Gobierno del Perú presentó nuevas medidas tras la fuga del hidrocarburo en el distrito de Megantoni, Cusco, lo cual ha afectado a diversos sectores del país.

La presidenta del Consejo de Ministros del Perú (PCM), Denisse Miralles, confirmó nuevas medidas este viernes 6 de febrero ante la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV). Entre las acciones, la titular anunció la priorización del teletrabajo y la modalidad de clases virtuales por el lapso de una semana, mientras se abastece del hidrocarburo en la capital.

En conferencia de prensa, la titular confirmó que la modalidad de clases remotas aplicará a instituciones educativas públicas y privadas, incluyendo colegios, institutos y universidades en Lima y Callao ante la falta de transporte generada por la falta del GNV. Con respecto al ámbito laboral, el Gobierno destacó la implementación del trabajo remoto en el sector público y la priorización de esta modalidad en el sector privado.

Nota en desarrollo…

