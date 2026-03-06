Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

La Invima retira más de 100 marcas de esmaltes. | Foto: composición LR/invima/CuídatePlus - MARCA

La Invima retira más de 100 marcas de esmaltes. | Foto: composición LR/invima/CuídatePlus - MARCA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dispuso el retiro inmediato de 136 marcas de esmalte de uñas del mercado internacional tras identificar la presencia de sustancias tóxicas que podrían representar un riesgo para la salud de los consumidores.

¿Cuáles son los productos tóxicos que se han detectado?

Mediante la Resolución N.º 2026007526 se determinó que los productos intervenidos contenían sustancias prohibidas vinculadas a graves riesgos para la salud, entre ellos el desarrollo de cáncer, trastornos reproductivos y reacciones de sensibilización en la piel.

Asimismo, la autoridad sanitaria precisó que los dos compuestos químicos detectados en los cosméticos retirados del mercado son Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT). Estas sustancias están asociadas a posibles efectos adversos para la salud, por lo que se dispuso su prohibición.

La medida de cancelación de la comercialización no solo se aplica en Colombia, sino que, desde el 16 de febrero, se extiende a toda la subregión andina, que comprende Bolivia, Ecuador y Perú.

"Estas sustancias fueron objeto de estudios científicos que identificaron posibles riesgos para la salud humana, lo que motivó su restricción dentro del mercado cosmético en la subregión andina", expresó Invima.

El listado de marcas de esmaltes que fueron retirados del mercado

El Invima hizo público la lista de los esmaltes semipermanentes que fueron prohibidos por su contenido peligroso que atenta contra la salud. La entidad informó que estos productos fueron suspendidos en toda la Comunidad Andina.

A continuación, se presenta la lista de los productos involucrados, con el fin de que los consumidores identifiquen cuáles son las marcas de esmalte de uñas retiradas del mercado por las autoridades sanitarias.