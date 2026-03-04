HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

El secretario Pete Hegseth explicó que se trata del primer hundimiento de una embarcación enemiga mediante un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos utilizó un submarino para lanzar un torpedo que hundió una embarcación de Irán
Estados Unidos utilizó un submarino para lanzar un torpedo que hundió una embarcación de Irán | Foto: CNN

El Gobierno de Donald Trump confirmó este miércoles 4 de marzo de 2026 que un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra de Irán en el océano Índico. "Creía estar a salvo en aguas internacionales", dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth en una conferencia de prensa realizada en el Pentágono. Además, el funcionario explicó que se trata del "primer hundimiento" de una embarcación enemiga mediante un "torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

Las autoridades de Teherán indicaron que alrededor de 150 personas desaparecieron y varias murieron luego de que un navío militar iraní se hundiera frente a las costas de Sri Lanka. Desde el Departamento de Información del Gobierno en Colombo, el portavoz de la marina Buddhika Sampath se negó a dar una cifra exacta de fallecidos y solo confirmó a los periodistas que hasta el momento rescataron a 32 personas durante una "operación de búsqueda" ejecutada por la guardia costera y la fuerza aérea. "Investigaciones futuras revelarán cuándo y por qué este barco estuvo aquí", concluyó.

