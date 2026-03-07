HOYSuscripcion LR Focus

Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

El futbolista brasileño encaró a Franco Coronel fuera de la cancha tras supuestos insultos discriminatorios en los minutos finales del partido.

Cristiano da Silva acusó a Franco Coronel de haberse dirigido a él en términos discriminatorios. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
En el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, un hecho lamentable ocurrió mientras transcurrían los minutos finales de adición. El futbolista celeste, Cristiano Da Silva, acusó un acto de racismo por parte de Franco Coronel, jugador del elenco rival. Esto hizo que el árbitro paralizara el encuentro para aplicar el protocolo antirracismo. Al final del partido, el brasileño confrontó al argentino fuera de la cancha.

