Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo
El futbolista brasileño encaró a Franco Coronel fuera de la cancha tras supuestos insultos discriminatorios en los minutos finales del partido.
En el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, un hecho lamentable ocurrió mientras transcurrían los minutos finales de adición. El futbolista celeste, Cristiano Da Silva, acusó un acto de racismo por parte de Franco Coronel, jugador del elenco rival. Esto hizo que el árbitro paralizara el encuentro para aplicar el protocolo antirracismo. Al final del partido, el brasileño confrontó al argentino fuera de la cancha.