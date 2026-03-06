HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Lima y Callao enfrentan escasez de GNV tras la emergencia en el ducto de Camisea que obligó a racionar el suministro de gas natural.

Escasez de GNV obliga a conductores a buscar combustibles alternativos en distintos grifos de la ciudad
Escasez de GNV obliga a conductores a buscar combustibles alternativos en distintos grifos de la ciudad | Foto: composición LR/La República/El Peruano

A casi una semana de que el Ministerio de Energía y Minas anunciara la emergencia del gas natural hasta el 14 de marzo por la falla registrada en el ducto de Camisea, en Cusco, numerosos conductores en Lima y Callao enfrentan dificultades para abastecer sus vehículos. Ante la escasez de GNV, muchos taxistas optan por gasolina o GLP para continuar con su jornada, lo que eleva sus gastos diarios e incluso puede triplicar el costo del combustible.

Este escenario también repercute en los hogares, donde el precio de los balones de gas de 10 kg registra incrementos en distintos puntos del país.

PUEDES VER: Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

Desabastecimiento de GNV en Lima y Callao: minuto a minuto sobre la crisis del gas y el precio de los combustibles

14:04
6/3/2026

Empresas de transporte urbano piden al Gobierno un programa extraordinario de apoyo ante la crisis del GNV

Las empresas de transporte urbano señalaron que la escasez de gas natural se suma al problema de extorsión. Esta situación viene generando una fuerte presión económica que coloca a varias compañías en una situación delicada e incluso las acerca al cierre de operaciones.

Ante este escenario, las empresas piden al Gobierno nacional la adopción de un programa extraordinario de apoyo al sector antes de llegar a una paralización forzada. Entre las medidas planteadas figuran un subsidio general para el transporte público, la creación de líneas especiales de crédito para las empresas del rubro —similares al programa Reactiva—, facilidades tributarias y financieras, así como un plan efectivo de seguridad que enfrente la extorsión y proteja la vida de los conductores.

13:42
6/3/2026

Osinergmin habilita uso de GLP y combustibles líquidos para industrias

Osinergmin dispuso medidas excepcionales para que determinadas industrias puedan migrar temporalmente del gas natural hacia combustibles alternativos, como Gas Licuado de Petróleo (GLP) u otros combustibles líquidos, con el fin de que continúen con sus operaciones durante la emergencia en el sistema de transporte de gas.

La medida fue aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 39-2026-OS/CD, en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 002-2026-EM. La disposición permite utilizar instalaciones existentes destinadas a otros combustibles, siempre que las empresas cumplan las condiciones técnicas de seguridad establecidas y cuenten con una póliza de seguro vigente.
 

Foto: X

