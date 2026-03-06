Escasez de GNV obliga a conductores a buscar combustibles alternativos en distintos grifos de la ciudad | Foto: composición LR/La República/El Peruano

A casi una semana de que el Ministerio de Energía y Minas anunciara la emergencia del gas natural hasta el 14 de marzo por la falla registrada en el ducto de Camisea, en Cusco, numerosos conductores en Lima y Callao enfrentan dificultades para abastecer sus vehículos. Ante la escasez de GNV, muchos taxistas optan por gasolina o GLP para continuar con su jornada, lo que eleva sus gastos diarios e incluso puede triplicar el costo del combustible.

Este escenario también repercute en los hogares, donde el precio de los balones de gas de 10 kg registra incrementos en distintos puntos del país.

