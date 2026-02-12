Delcy Rodríguez se compromete a organizar elecciones “libres y justas” en Venezuela
La mandataria interina destacó que las elecciones en Venezuela se realizarán según la Constitución, con un calendario decidido por el "diálogo político".
En una entrevista transmitida por el canal estadounidense NBC, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, afirmó su compromiso con la organización de elecciones "justas y libres" en el país. Ante la pregunta de la presentadora sobre si estaba comprometida con llevar a cabo comicios, Rodríguez respondió: "Absolutamente, sí", según las declaraciones traducidas por NBC.
Además, subrayó que las elecciones se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Constitución, añadiendo: "Tendremos elecciones en este país justas y libres, por supuesto", y aseguró que el calendario electoral será determinado a través del "diálogo político en este país".
Noticia en desarrollo...