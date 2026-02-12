Delcy Rodríguez se compromete a organizar elecciones “libres y justas” en Venezuela

La presidenta encargada enfatizó que el calendario electoral será definido mediante el "diálogo político". | Foto: AFP.

La presidenta encargada enfatizó que el calendario electoral será definido mediante el "diálogo político". | Foto: AFP.

En una entrevista transmitida por el canal estadounidense NBC, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, afirmó su compromiso con la organización de elecciones "justas y libres" en el país. Ante la pregunta de la presentadora sobre si estaba comprometida con llevar a cabo comicios, Rodríguez respondió: "Absolutamente, sí", según las declaraciones traducidas por NBC.

Además, subrayó que las elecciones se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Constitución, añadiendo: "Tendremos elecciones en este país justas y libres, por supuesto", y aseguró que el calendario electoral será determinado a través del "diálogo político en este país".

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Noticia en desarrollo...