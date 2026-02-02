La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó este domingo 1 de febrero de 2026 la primera exportación de gas licuado de petróleo venezolano. Sin embargo, la sucesora de Nicolás Maduro no ofreció detalles sobre el destino del primer cargamento, aunque el sitio marinetraffic.com aseguró que la embarcación se dirige hacia el puerto de Providencia, ubicado en Rhode Island, Estados Unidos.

El reciente envío se produjo luego de que el 29 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela aprobara de manera unánime un proyecto de ley que permite a empresas privadas, tanto locales como extranjeras, explotar, producir y comercializar el petróleo venezolano con mayor autonomía frente al Estado. La iniciativa, promovida por Rodríguez, busca flexibilizar el régimen fiscal y eliminar obligaciones centrales del modelo chavista, como la participación mayoritaria de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en todos los proyectos.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Delcy Rodríguez confirma primera exportación de gas licuado de petróleo venezolano

A través de la red social Telegram, la mandataria informó que el buque Chrysopigi Lady zarpó de Venezuela con el primer cargamento de gas licuado de petróleo. "Orgullosa de compartir este momento. (…) Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula del gas del país. Un logro para el bienestar del pueblo venezolano", reafirmó Delcy Rodríguez, sin especificar el volumen exportado.

Según reportó el portal MarineTraffic, el navío Chrysopigi Lady cuenta con una eslora de 180 metros y 29 metros de manga. Dicha embarcación se encuentra navegando con la bandera de Singapur.

Rodríguez ya había anunciado el 16 de enero la firma de un contrato para que Caracas exporte, por primera vez en la historia venezolana, el gas licuado de petróleo. Posteriormente, el 21, anunció el ingreso de 300 millones de dólares al país sudamericano debido a la venta de petróleo.

Este dinero forma parte del acuerdo valorado en 500 millones de dólares que suscribieron Venezuela y Estados Unidos para que Washington comercialice hasta 50 millones de barriles de crudo y gestione los ingresos antes de que sean transferidos a la nación caribeña.

Venezuela aprueba reforma petrolera de Delcy Rodríguez

La reforma de la Ley de Hidrocarburos incorpora un esquema de regalías más flexible. Con este nuevo marco, el interinato de Delcy Rodríguez podrá reducir las compensaciones al 15%, en lugar del 33% vigente, en proyectos especiales o de alta complejidad técnica. La medida representa un cambio relevante para campos maduros que requieren inversiones iniciales significativas.

Jorge Rodríguez, hermano de la nueva mandataria y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, celebró la aprobación de la reforma a la ley petrolera, que habilita la apertura total de la industria a empresas privadas. "Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", expresó en el Parlamento.

Delcy también celebró la aprobación y, luego de una llamada telefónica con Donald Trump el 29 de enero, anunció que Caracas está "dando pasos históricos". "Esta ley permite el verdadero salto histórico, cualitativo, para convertir estas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la felicidad más grande del planeta que puede tener un pueblo", declaró tras conversar con el líder republicano sobre la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y nuevas inversiones.

La aprobación de la reforma ocurrió el mismo día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización de las sanciones impuestas contra el sector petrolero de Venezuela. La administración de Trump dejará de sancionar la extracción, comercialización, almacenamiento y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA, siempre que cualquier contrato quede sometido a la jurisdicción de Estados Unidos. Los pagos deberán depositarse en cuentas bajo control estadounidense y las ventas de crudo deberán realizarse exclusivamente mediante navíos autorizados.

El permiso no permite ninguna transacción con empresas o personas vinculadas a Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. Tampoco pueden participar compañías radicadas en Venezuela o en Estados Unidos que estén controladas, directa o indirectamente, por China.