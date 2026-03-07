Sorteo de la Kábala en vivo hoy 7 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Cada sorteo de La Kábala reúne a miles de participantes debido a sus premios acumulados. Los boletos se pueden comprar en puntos de venta autorizados o a través de Internet.
- Relámpagos y descargas eléctricas sorprenden a vecinos de Chosica, Chaclacayo y otros distritos de Lima Este
- ¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi
Consulta los números ganadores de La Kábala | Foto: composición LR
Este sábado 7 de marzo, el Pozo Buenazo de La Kábala podría encontrar a su nuevo ganador. Luego de una jornada marcada por la expectativa en todo el país por los S/ 769,694 acumulados, Intralot dará a conocer en las próximas horas la combinación ganadora y los resultados finales del sorteo.