Deportes

Universitario vs San Martín: hora y canal de TV para ver el partido por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario De Deportes quiere recuperarse de la derrota que sufrió ante Alianza Lima. Sigue el duelo de la U ante San Martín previa al inicio de los cuartos de final de la Liga de Vóley.

Universitario y San Martín lograron clasificar a cuartos de final con anticipación. Foto: composión LR/Betsabeth De Los Santos
Universitario y San Martín lograron clasificar a cuartos de final con anticipación. Foto: composión LR/Betsabeth De Los Santos

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el Polideportivo Lucha Fuente por la última jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026. El compromiso se llevará a cabo a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, puedes seguir el punto a punto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Las dirigidas por Francisco Hervás buscarán un triunfo que les permita recuperar el segundo lugar y llegar de la mejor manera a los cuartos de final. Por su parte, las santas no tienen contemplado ceder terreno en la fecha 9.

PUEDES VER: Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"



¿A qué hora juegan Universitario vs San Martín vóley EN VIVO?

En Perú, el partido entre Universitario y San Martín EN VIVO por el final de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se jugará desde las 7.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros partidos.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia y Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (domingo 8)

¿Dónde ver Universitario vs San Martín EN VIVO?

El enfrentamiento entre Universitario vs San Martín será transmitido EN VIVO por señal abierta a través de Latina (Canal 2 y 702 HD en Movistar TV).

¿Cómo ver Universitario vs San Martín por internet?

Si deseas ver el Universitario vs San Martín ONLINE GRATIS, puedes hacer a través de la página web y la aplicación móvil de Latina. Además, podrás seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, plataforma que te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

PUEDES VER: Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club



Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

A la espera de que se oficialice el triunfo de Circolo contra San Martín,  así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima se ubica en la cima.

Tabla de posiciones de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley


