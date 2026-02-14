María Corina Machado afirma que Cuba y Nicaragua caerán tras el final del "régimen criminal" de Maduro

Machado aprovechó para resaltar el papel fundamental de la presión internacional contra el chavismo. Foto: AFP.

María Corina Machado se presentó de manera virtual en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Aprovechando su participación, la líder opositora aseguró que, una vez que el régimen de Venezuela termine, países como “Cuba y Nicaragua seguirán el mismo camino”. Además, resaltó la necesidad de acelerar la transición.

“Han sido 27 años de devastación brutal: no solo perdimos instituciones y recursos, también se destrozaron nuestras familias. Un tercio de la población ha sido obligada a huir. Ahora vivimos la mayor crisis migratoria”, indicó la Nobel de la Paz. “Durante años denunció y demostró el nivel de crímenes cometidos”, añadió.

Respaldo internacional

Machado aprovechó para resaltar el papel fundamental de la presión internacional contra el chavismo y, sobre todo, hizo énfasis en el apoyo que brindó Estados Unidos durante el proceso: “Es el único país que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos por la libertad”.

“Estamos agradecidos porque lo ocurrido el tres de enero abrió el camino hacia la transición democrática”, aseguró, aunque insistió en que se requieren “acciones, no solo palabras” y convocó a “otros países democráticos” para lograr la “liberación y reconstrucción”.

Retorno a su nación

María Corina volvió a mencionarse sobre su futuro regreso a territorio venezolano, explicando que esto se daría “tan pronto como cumpla los objetivos y acciones” que tiene establecidos. “Mi labor actual implica trabajar con actores internacionales directamente, algo que no pude hacer antes por la prohibición de salir del país”, aclaró.

Ante los cuestionamientos por su capacidad de incidencia desde el extranjero, aseguró que son “una red organizada”; asimismo, aclaró que la plataforma está compuesta por voluntarios “lista para actuar cívicamente en cambio democrático”.

La actualidad del régimen chavista

“Hoy, los restos del régimen siguen órdenes de Estados Unidos en una fase de desmantelamiento. La restauración institucional apenas comienza y solo será sostenible si hay legitimidad popular y cumplimiento constitucional”, informó la líder venezolana.

Así mismo, valoró la actual liberación de presos políticos bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez: “Cuatrocientos ochenta han sido liberados y aún permanecen más de 800 en prisión.