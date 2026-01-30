María Corina Machado Parisca sigue en Estados Unidos para buscar la libertad de Venezuela. El miércoles 28 de enero de 2026 se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Antonio Rubio. El funcionario del gobierno de Donald Trump y la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 abordaron el futuro político, social y económico del país sudamericano. Días antes, la exdiputada venezolana, de 58 años, se había apersonado a la Casa Blanca para sostener un encuentro privado con el líder republicano.

"La transición a la democracia tendrá lugar porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del gobierno del presidente Trump", dijo Machado al finalizar la reunión con Rubio, quien horas antes compareció por primera vez ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. En la sede legislativa, el político declaró que la administración Trump creó un "mecanismo a corto plazo" para "satisfacer las necesidades del pueblo venezolano" y defendió la colaboración con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

TE RECOMENDAMOS EL FUJIMORISMO VA AHORA POR EL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Marco Rubio se reunirá con María Corina Machado tras lanzar una advertencia a Delcy Rodríguez en el Senado de Estados Unidos. Foto: composición LR

¿María Corina Machado busca cambiar las prioridades de Donald Trump?

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el presidente Donald Trump descartó en una conferencia de prensa a María Corina Machado de la transición democrática y alegó que "no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo" para liderar Venezuela. Desde entonces, el gobierno del republicano comenzó a enfocarse en el petróleo y otras riquezas naturales de una nación que, según Washington, estuvo gobernada por un narcoterrorista que encabezaba el Cartel de los Soles.

En ese contexto, los exdiputados venezolanos Tamara Adrián Hernández y Froilán Barrios Nieves afirmaron a La República que Machado busca cambiar las prioridades de Trump para promover elecciones libres y una transición democrática.

"Luego de 27 años de lucha por la democracia en Venezuela, la oposición democrática sigue probando diferentes caminos para lograr una transición. (…) Como para el gobierno de Trump la transición a la democracia no ha sido una prioridad, el acercamiento resulta indispensable para modificar esa visión y evitar que se mantenga a la coalición dominante de Delcy Rodríguez como líder. De allí la necesidad de dialogar con la administración estadounidense para hacerle ver la urgencia de cambiar su orden de prioridades y abrir el camino a una transición democrática en el país", comentó Adrián.

Sin embargo, durante una rueda de prensa el 20 de enero, Trump pareció cambiar de posición y advirtió que podrían involucrar "de alguna manera" a Machado en el proceso político. "Estamos hablando con ella", expresó.

Adrián señaló que, pese a las estrategias usadas por la oposición y la sociedad civil, el régimen se fortalece con el tiempo. "Se sostiene sobre el dominio de la fuerza armada, el control económico y el control informativo de la población".

Por su parte, Barrios manifestó que Machado se está acercando al gobierno de Trump para "conducir la fase de transición". "No hay transición todavía en Venezuela. Una cosa es que Maduro esté preso en una cárcel en Nueva York y otra muy distinta es que se haya iniciado una fase de transición", reflexionó. También calificó como ilegítimo el interinato de Rodríguez al afirmar que el régimen mantiene "la tiranía que azotó al país durante 27 años".

¿Cuándo sería el momento adecuado para que Machado regrese a Venezuela?

María Corina Machado suele repetir que pronto regresará a Venezuela para acelerar el proceso de transición, pero sigue sin definir cuándo viajará al país caribeño. "Es una decisión que estoy tomando día a día. La realidad es que la situación se está moviendo muy rápido. ¿Dónde estábamos hace cuatro semanas, dónde estamos hoy?", expresó.

Consultada por periodistas al término del encuentro con Rubio sobre si aceptaría integrar un órgano de transición junto a Rodríguez, la Premio Nobel trató de responder: "Nosotros estamos dispuestos, y de hecho estamos trabajando para facilitar una transición real. Esto no es una transición a lo ruso, donde se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos".

Adrián Hernández indicó que Machado regresará al país "cuando haya condiciones de seguridad para la reorganización de la coalición democrática, con miras a un proceso electoral claro que permita la transición a la democracia".

La Unión Europea sostuvo que el reordenamiento político en la nación sudamericana debe incluir a Machado y a Edmundo González Urrutia, quien, según la oposición, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. González se encuentra exiliado en España luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desagregados.

"La decisión de desconocer esta victoria y anunciar resultados sin respaldo se reflejó en procesos electorales sin ningún tipo de garantías y sin la publicación de resultados oficiales discriminados para elegir gobernadores, alcaldes y la Asamblea Nacional. En este contexto, la mayoría de los dirigentes políticos se vio obligada al exilio, fue encarcelada o tuvo que resguardarse en la clandestinidad o guardar silencio. Frente a esta realidad, resulta necesario actuar con el objetivo de promover la celebración de elecciones libres, justas y verificables, y un tránsito hacia la democracia", enfatizó Adrián.

¿Por qué Donald Trump apuesta por Delcy Rodríguez?

El régimen de Delcy Rodríguez suscribió acuerdos energéticos con el gobierno de Donald Trump, se comprometió a excarcelar presos políticos e inició acercamientos para reanudar las relaciones con Washington. "Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (…). No tenemos miedo de encarar diplomáticamente a Estados Unidos, a través del diálogo político, como corresponde", dijo ante el Parlamento venezolano. Estas declaraciones ocurrieron luego de mantener una conversación sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad el miércoles 14 con Trump, quien definió a la mandataria como una "persona formidable".

En ese escenario, el exdiputado Froilán Barrios señaló que la administración Trump respalda el interinato de Rodríguez para evitar un escenario de violencia extrema o enfrentamientos internos en suelo venezolano. "Es una apuesta temeraria. Porque el régimen intentará afianzarse mediante el chantaje de la violencia. La salida debería pasar por elecciones generales y una junta de transición que conduzca a Venezuela hacia la democracia", opinó.

También recalcó que Machado enfrenta una limitación al liderar el proceso desde el exterior. "El desmantelamiento del Estado chavista es una condición para iniciar la transición. Depender de una potencia extranjera como Estados Unidos no resulta correcto ni indicado para la soberanía de un país", sostuvo.

Ante las cámaras de Fox News, la líder opositora Machado comentó que será "elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado", aunque está inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos en el país. Según la Contraloría General de Venezuela, la sanción fue impuesta en 2023 debido a "errores y omisiones" en sus declaraciones juradas de patrimonio.