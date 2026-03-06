HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
Sociedad

Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

El organismo explicó el origen de este fenómeno y brindó recomendaciones a la población para cuidar su integridad, en caso de que se vuelvan a presentar las descargas eléctricas.

La presencia de relámpagos sorprendió a limeños la noche del último jueves.
La presencia de relámpagos sorprendió a limeños la noche del último jueves. | Andina/Difusión

La aparición de relámpagos y truenos que iluminaron el cielo de forma repentina sorprendió a los vecinos de Lima Este la noche del jueves 5 de marzo. El fenómeno se vio en distritos como Chosica y Chaclacayo, mientras que en Ate también se reportaron destellos visibles, en la zona de Huaycán.

A partir de esto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronunció para explicar las causas del fenómeno y advirtió, además, que este se podría repetir en los próximos días. Ante ello, también brindó algunas recomendaciones a tomar en cuenta por la población para evitar posibles afectaciones.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Relámpagos y descargas eléctricas sorprenden a vecinos de Chosica, Chaclacayo y otros distritos de Lima Este

lr.pe

¿Qué lo provocó?

Según el especialista en meteorología del Senamhi, Eric Rojas, las descargas eléctricas que acompañaron a las precipitaciones en la sierra de la capital forman parte de un sistema convectivo (tormenta eléctrica) que se originó principalmente sobre la provincia de Huarochirí.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Este compuesto se produce a raíz de la acumulación de humedad propia de la estación de verano y a la presencia de lluvias característica de la temporada. "Tenemos flujo de vientos favorables, también una inestabilidad en la atmósfera, los cuales son factores que propician o facilitan su formación", indicó a la agencia Andina.

PUEDES VER: Radiación ultravioleta llegará a niveles “extremadamente altos” en todo el Perú, alerta Senamhi

lr.pe

Volverían a ocurrir

De acuerdo con el experto, estos episodios podrían presentarse nuevamente el 6 y 7 de marzo, en línea con el aviso N° 075 emitido por la institución y clasificado como alerta naranja. "No se descarta que un evento como el que ocurrió anoche se pueda repetir", señaló.

De ser este el caso, el vocero sugirió a las personas evitar grabar con sus equipos móviles porque ponen en riesgo su integridad. “Cualquier artefacto electrónico o de metal que tengamos en la mano, ya sea un celular o una cámara fotográfica, podría ser bastante peligroso porque las descargas eléctricas suelen seguir esos aparatos”, dijo.

PUEDES VER: Ola de calor en Lima rompió récord este verano 2026: 18 días seguidos con temperaturas de hasta 34,5°C

lr.pe

Últimos pronósticos

El anuncio meteorológico citado por el vocero del Senamhi indica que hasta el 7 de marzo se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, incluyendo nieve, granizo, aguanieve y lluvia, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

En ese sentido, Rojas advirtió que esta contingencia podría activar las quebradas de la vertiente occidental de la sierra de Lima, incluso sin necesidad de que sea una precipitación muy intensa, debido a que "el suelo se encuentra saturado". Bastaría con que llueva de forma frecuente para que esto ocurra, añadió.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Relámpagos y descargas eléctricas sorprenden a vecinos de Chosica, Chaclacayo y otros distritos de Lima Este

Relámpagos y descargas eléctricas sorprenden a vecinos de Chosica, Chaclacayo y otros distritos de Lima Este

LEER MÁS
Radiación ultravioleta llegará a niveles “extremadamente altos” en todo el Perú, alerta Senamhi

Radiación ultravioleta llegará a niveles “extremadamente altos” en todo el Perú, alerta Senamhi

LEER MÁS
Ola de calor en Lima rompió récord este verano 2026: 18 días seguidos con temperaturas de hasta 34,5°C

Ola de calor en Lima rompió récord este verano 2026: 18 días seguidos con temperaturas de hasta 34,5°C

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

LEER MÁS
¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Piura: delincuentes armados asaltan a comerciante y roban S/ 20,000

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Sociedad

Piura: delincuentes armados asaltan a comerciante y roban S/ 20,000

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Chiclayo: transportistas denuncian especulación en el precio del GLP en grifos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

¿Qué pasa si no voto y no pago la multa en las Elecciones 2026?

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025