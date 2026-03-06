Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

La presencia de relámpagos sorprendió a limeños la noche del último jueves. | Andina/Difusión

La aparición de relámpagos y truenos que iluminaron el cielo de forma repentina sorprendió a los vecinos de Lima Este la noche del jueves 5 de marzo. El fenómeno se vio en distritos como Chosica y Chaclacayo, mientras que en Ate también se reportaron destellos visibles, en la zona de Huaycán.

A partir de esto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronunció para explicar las causas del fenómeno y advirtió, además, que este se podría repetir en los próximos días. Ante ello, también brindó algunas recomendaciones a tomar en cuenta por la población para evitar posibles afectaciones.

¿Qué lo provocó?

Según el especialista en meteorología del Senamhi, Eric Rojas, las descargas eléctricas que acompañaron a las precipitaciones en la sierra de la capital forman parte de un sistema convectivo (tormenta eléctrica) que se originó principalmente sobre la provincia de Huarochirí.

Este compuesto se produce a raíz de la acumulación de humedad propia de la estación de verano y a la presencia de lluvias característica de la temporada. "Tenemos flujo de vientos favorables, también una inestabilidad en la atmósfera, los cuales son factores que propician o facilitan su formación", indicó a la agencia Andina.

Volverían a ocurrir

De acuerdo con el experto, estos episodios podrían presentarse nuevamente el 6 y 7 de marzo, en línea con el aviso N° 075 emitido por la institución y clasificado como alerta naranja. "No se descarta que un evento como el que ocurrió anoche se pueda repetir", señaló.

De ser este el caso, el vocero sugirió a las personas evitar grabar con sus equipos móviles porque ponen en riesgo su integridad. “Cualquier artefacto electrónico o de metal que tengamos en la mano, ya sea un celular o una cámara fotográfica, podría ser bastante peligroso porque las descargas eléctricas suelen seguir esos aparatos”, dijo.

Últimos pronósticos

El anuncio meteorológico citado por el vocero del Senamhi indica que hasta el 7 de marzo se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, incluyendo nieve, granizo, aguanieve y lluvia, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

En ese sentido, Rojas advirtió que esta contingencia podría activar las quebradas de la vertiente occidental de la sierra de Lima, incluso sin necesidad de que sea una precipitación muy intensa, debido a que "el suelo se encuentra saturado". Bastaría con que llueva de forma frecuente para que esto ocurra, añadió.

