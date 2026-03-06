HOYSuscripcion LR Focus

Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     
8M: Las deudas del Estado con las mujeres | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Momentos de terror y desesperación vive actualmente Melissa Klug, quien desea retornar al Perú para reencontrarse con sus hijas, nietos y Jesús Barco. Está varada allí más de una semana.

Melissa Klug viajó hasta las Islas Maldivas por motivo de su cumpleaños numero 42. Foto: Composición LR/Instagram/América TV.
Melissa Klug viajó hasta las Islas Maldivas para celebrar un cumpleaños de ensueño. Sin embargo, ahora enfrenta una complicada situación tras quedar atrapada en ese destino durante una semana y sin poder regresar a Perú. Esto se debe a los bombardeos entre Israel e Irán, que obligaron a varias aerolíneas a cancelar sus vuelos.

El programa 'América hoy' compartió capturas de una conversación que sostuvo con la empresaria, quien reveló que está viviendo una pesadilla junto a sus amigas mientras espera poder volver al país.

“No sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos. Pero hoy sí vi muchísimas personas de diferentes países desesperados, familias con bebés de meses en brazos, abuelitos, viejitos. Ay no! Muchísima pena cómo están todos queriendo regresar a su país”, escribió la ‘blanca de Chucuito’.

Melissa Klug desesperada por regresar a Perú con su familia

Durante la conversación que mantuvo con 'América hoy', Melissa Klug expresó su deseo de retornar a Perú a estar junto a sus hijos, y lamentó que su cumpleaños número 42 termine de esta manera.

“Ya me quiero regresar a mi casa, mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así... Han dicho que se pondrá peor, yo lo único que quiero es irme a mi casa y estar con mis hijos, mi familia”, señaló la influencer, quien agregó que todos los días está viendo si hay vuelos habilitados.

Melissa Klug viajaría a China para escapar de ese lugar

Por otra parte, Melissa Klug reveló al magazine de América TV que decidió trasladarse a otra isla con más conexiones para intentar encontrar la manera de viajar. Sin embargo, hasta el momento, no ha conseguido vuelo. Por esa razón, tomaría la radical decisión de viajar hasta China para poder retornar al Perú.

“Solo están dejando viajar a residentes de Dubái. Si no, tendremos que comprar pasajes para irnos por la China, ya hoy dos semanas y veníamos por cuatro días”, señaló la empresaria, quien comenzó sus vacaciones visitando el Vaticano.

