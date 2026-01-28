HOYSuscripcion LR Focus

Marco Rubio apuesta por la transición en Venezuela y revela que el régimen era la "base de operaciones" de enemigos

Rubio detalla un plan en tres fases para una transición democrática en Venezuela, enfatizando la estabilización post-captura de Maduro y destacando avances recientes en la normalización de relaciones bilaterales.

Durante la confrontación con el Senado, Rubio aclaró que Estados Unidos no invertirá dinero en la transición de Venezuela. Foto: AFP.
Durante la confrontación con el Senado, Rubio aclaró que Estados Unidos no invertirá dinero en la transición de Venezuela. Foto: AFP.

“¿Cuál era nuestra meta?”, con esta pregunta retórica inició Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, su pronunciamiento en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar los planes de su gobierno sobre Venezuela. Según justificó Rubio, las acciones estadounidenses buscan enfrentarse a un régimen, liderado por “un narcotraficante”, que se había convertido en la “base de operaciones” de los enemigos de su país.

"Para Irán, Venezuela era su principal punto de operación en el hemisferio occidental; para Rusia, junto con Cuba y Nicaragua, Venezuela era una base de operaciones; y en el caso de China, estaba recibiendo petróleo con un descuento de 20 dólares por barril", describió el secretario de Estado en su primera intervención, quien resaltó que la nación caribeña significaba un enorme riesgo estratégico para Estados Unidos.

Tras esta primera aclaración sobre las causas de la intervención estadounidense, Rubio brindó mayores luces sobre el proceso de transición que se viene aplicando en Venezuela. “Queremos una transición en la que podamos trabajar y tener una nación próspera, democrática y aliada”, explicó, añadiendo la necesidad y la posibilidad de aplicar unas elecciones justas.

Venezuela bajo la administración de Estados Unidos

No obstante, advirtió que el plan estadounidense, dividido en tres fases, no podrá lograrse pronto. “El objetivo número uno era estabilidad después de la captura de Maduro”, algo que, según el secretario, se logró mediante una relación “directa, honesta y respetuosa” con las autoridades actuales: Delcy Rodríguez. Asimismo, recordó las sanciones petroleras, pero explicó la condición para ser levantadas.

"Vamos a permitir que salga, que se venda a precio de mercado. Estos fondos serán depositados en una cuenta donde tenemos supervisión", reveló Rubio, quien además, reveló una administración del presupuesto en Venezuela mediante la creación de "un mecanismo temporal" en la que "todos los meses se presenta un presupuesto, les decimos para que no lo pueden usar y han cooperado en este sentido".

Como segunda fase, el alto funcionario explicó que en esta etapa Estados Unidos espera ver “una industria del petróleo normalizada”, ponderando el poder del país sudamericano por sus vastas reservas, pero minimizando este factor al asegurar que no “son únicas”. También se refirió a la liberación de presos políticos, indicando este punto como parte de otra fase en la que se busca alzar voces: “algunas de estas personas ya están participando en la vida política del país”.

Bajo la misma línea, aseguró que se logró “progresos significativos” en Venezuela en las últimas semanas e insistió en que el plan implementado está dando resultados y que, en comparación con el escenario de hace un mes, la situación bilateral y en el terreno es “mejor”. Según él, hay sectores en Caracas que ven con buenos ojos el restablecimiento de vínculos con Washington en varios ámbitos.

La única inversión de Estados Unidos en Venezuela

Como parte de ese avance, el alto funcionario estadounidense reiteró el optimismo sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, cerrada desde 2019, y la normalización de las relaciones diplomáticas con el gobierno interino. Este paso, considerado clave por la administración estadounidense, forma parte de un proceso gradual que Rubio espera consolidar en los próximos meses.

El coste de esta reapertura es el único gasto directo en el que, según Rubio, está incurriendo su Administración en el proceso en Venezuela. El resto de recursos, afirmó, será sufragado por el sector petrolero.

“Apoyaba las consultas, pero esto cambió”

Al ser cuestionado por la falta de comunicación de la administración Trump al Senado sobre la operación que se llevó a cabo en Venezuela el pasado 3 de enero de 2026, Rubio explicó que, aunque él “apoyaba las consultas”, los tiempos han cambiado y la notificación no se realizó porque la acción “no estuvo dentro del terreno de lo posible” hasta fines de diciembre.

“Esta es una operación que podía no haberse dado, había multiples factores que tenían que conjugarse y una ventana muy limitada”, señaló.

