El secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, se reunió este 11 de febrero de 2026 con la mandataria interina Delcy Rodríguez en el Palacio Presidencial de Miraflores para avanzar en la reactivación del sector petrolero de Venezuela. La visita del funcionario de Donald Trump representó el contacto de más alto nivel entre Washington y Caracas.

Al finalizar el encuentro, la sucesora de Nicolás Maduro respondió a las preguntas de la prensa y aseveró que "en algún momento" viajará a Estados Unidos. Anteriormente, la nueva jefa de Estado había afirmado que, si algún día visitara el territorio americano, acudiría "de pie y caminando". Además, prometió viajar "con la bandera tricolor".

Rodríguez fue invitada a Washington

Tras la captura de Maduro, la Casa Blanca informó el 21 de enero que Rodríguez tiene previsto visitar Washington. Sin embargo, no se detallaron fechas ni la agenda de la líder chavista. El anuncio se produjo luego de una reunión privada entre Trump y María Corina Machado, quien fue excluida por el momento del proceso de transición democrática en el país sudamericano debido a que el republicano considera que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 no cuenta con suficientes apoyos.

El mandatario ya sostuvo una llamada telefónica con la titular del Ejecutivo venezolano. "Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos", escribió el republicano en Truth Social.

Avances energéticos

Chris Wright aseguró que "especialmente terminó" el embargo al petróleo venezolano y declaró que la administración Trump está vendiendo el crudo a un "precio mucho más alto" del que se vendía durante el régimen de Maduro.

Conviene mencionar que el interinato aprobó de manera unánime una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera para explotar, producir y comercializar los hidrocarburos con mayor autonomía frente al Estado.

Wright también informó que se pudo establecer una "asociación productiva a largo plazo" en materia energética. Asimismo, indicó que se contemplaron proyectos mineros, eléctricos y gasíferos.